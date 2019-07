Bancul zilei: Punctualitate Trei ruși stau de vorba într-un lagar din Gulag. La un moment dat, unul dintre ei întreaba: "Deci, ce ați facut sa ajungeți aici?"



Primul spune: "Pai, am ajuns târziu la fabrica, așa ca m-au acuzat ca încetinesc progresul și victoria proletariatului."



Al doilea spune: "Eu am ajuns devreme la fabrica și m-au acuzat ca vreau sa fiu ies în fața celorlalți tovarași."



Cei doi se întorc spre al treilea, așteptând raspunsul lui.



"Pai, eu am ajuns la fabrica la timp, așa ca m-au acuzat ca dețin… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

