Bancul zilei: Prioritatile se schimba odata cu varsta

- Un cuplu de tineri indragostiti vor sa se mute singuri intr-un apartament nou ca sa scape de soacra! Este povestea mai. deosebita a Geaninei Cojocaru și a lui Eduard Oancea, concurentii din aceasta seara, la show-ul "Guess My Age - Ghicește varsta".

- Gigel ii spune mamei: Mama … Gigel ii spune mamei: – Mama, ieri dupa ce-ai plecat de-acasa, a venit o tanti blonda si frumoasa si s-a dus cu tata in camera si… Mama-sa il intrerupe: – Stii ce!? sa repeti asta ca uite tocmai vine taica-tu acasa! Intra acasa tatal, mama ii…

- Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune:- Va rog sa o deschideti la loc, altfel am sa mor sufocata aici! - Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discutie care devine...

- O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de conducere. Pentru ca nu stia incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit. Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat...

- Imaginea zilei in lume: Super Luna Albastra – Sangerie, Londra, Marea Britanie, 31 ianuarie 2018. Foto: (c) Eddie Keogh / REUTERS via AGERPRES The post Imaginea zilei in lume – 31 ianuarie 2018 appeared first on ZiarMM .

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine…

- Mark E Smith este cunoscut si pentru ca, pe parcursul carierei sale, a angajat si concediat peste 60 de instrumentisti. The Fall a avut 27 de piese in Top 100 al single-urilor din Marea Britanie, in perioada 1984-2004. Cea mai inalta pozitie a atins-o „Ghost in My House", pe locul 30, in 1987. Nascut…

- Alfie Patten, un baiat in varsta de 13 ani din Marea Britanie, a devenit tata, dupa ce prietena sa, in varsta de 15 ani, a nascut o fetita perfect sanatoasa, pe care o vor numi Maisie Roxanne.

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes au identificat 3 persoane din Sebes ca banuite de comiterea unui furt din locuinta, fapta sesizata politiei la data de 10 ianuarie a.c. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 10 ianuarie, un tanar in varsta…

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar de 28 de ani, din municipiul Sebes ce este banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta ce ar fi comis-o impreuna cu alte doua persoane. Politistii i-au perchezitionat locuinta si au gasit o parte din bunurile furate. La data de 18 ianuarie 2018, politistii…

- Castigatorul competitiei de eseuri in limba engleza va fi premiat cu o excursie de doua saptamani la o scoala de vara, intr-un campus universitar din Marea Britanie. Premiul este acordat pentru castigatorul fiecarei categorii de varsta, prima fiind destinata elevilor cu vasta intre 11 si 14 ani, iar…

- Totuși, au și astrele un cuvant de spus pentru ca pana la varsta de 30 de ani suntem guvernați de zodia in care ne-am nascut, scrie estisuperba.ro. Apoi, odata cu implinirea acestei varste, lucrurile se schimba in horoscop și ascendentul pe care il avem se impune asupra personalitații și acțiunilor…

- Este randul vostru sa iesiti din tipare Nativi Leu! Chiar daca cei din jur va pot acuza ca sunteti putin egoisti, va comportati exact asa cum simtiti si faceti doar ceea ce va face fericiti.

- Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui batranel: - Mai prietene, suntem colegi de atata timp, furam impreuna si la cantar si la ambalaj si la dat restul, ma rog, asa cum e specific breslei noastre, dar in fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet…

- Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea si comanda o bere. - Cat costa ? - Nimic domnule, e din partea casei. - Serios ? - Da, domnule. Uitati aici si un sandvich tot din partea casei...

- Muzicianul Ray Thomas, unul dintre membrii fondatori ai formatiei britanice The Moody Blues, a decedat la vârsta de 76 de ani, conform unui anunt dat publicitatii duminica de casa sa discuri, citat de AFP. Flautist, solist si compozitor, Ray Thomas a murit joi în locuinta sa din Surrey,…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

- Mesterul Manole, cocotat pe schele, spoia tavanul manastirii. Ramane fara var in galeata. Ca sa nu se dea jos de pe schele, striga la unul dintre cei noua mesteri mari, calfe si zidari: – Macheee! Var! Mache, rezemat de zidul manastirii...

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a casatorit cu un roman de 24 de ani, Florin Marina, a ramas pe drumuri dupa ce și-a vandut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpara iubitului sau un apartament in București. Fostul preot povestește ca iubitul sau l-a parasit la doar doua…

- Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune: - Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini…

- Spitalul din Lugoj va avea peste cateva zile un aparat nou-nout destinat chirurgiei laparoscopica. Achizitia este facuta desi unitatea sanitara a fost vaduvita in ultimii ani de fondurile necesare pentru aparatura medicala de ultima generatie, administratia Boldea considerand ca sanatatea lugojenilor…

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca, dupa Brexit, pasapoartele eliberate pentru cetatenii Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordo si vor reveni la albastrul lor ”emblematic” de altadata, relateaza AFP, potrivit agerpres. ”Iesirea din UE ne da ocazia unica de a reinstaura identitatea…

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Se intalnesc un rocker cu un manelist si se iau la bataie. Se bat… pana se omoara. Ajung in purgatoriu. Se uita Iisus la ei si ii intreaba: – Ati fumat?– Da.– Ati baut?– Da.– Ati avut femei?– Da.– Ati injurat?– Da.– Tu, ii spune Iisus manelistului,…

- Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.Ea: 'Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?'Merge mai departe si o invita la un pahar.Raspunsul e acelasi:…

- Gest scandalos in Marea Britanie. O femeie dorește sa puna peste preparatele de pe masa de Craciun...cenușa mamei sale. Femeia susține ca in acest fel ar simți-o mai aproape și dorul nu ar mai fi atat de mare.

- Doi ardeleni intra într-un bar. Ion îl întreaba pe Gheo:- No, ma, ce esti asa de catranit?- Apai, abia astept s'ajung acasa si sa rup chilotii muierii.- D-apai, ce ai ma cu chilotii femeii?- Apai ma, ase ma strâng…

- Conform conditiilor reality-show-ului fiecare concurent putea sa-si ia pe insula nelocuita doar cate un singur obiect. Ion si-a luat o carte, Vasile un casetofon, Costel si-a luat calculatorul iar Bula si-a luat...

- Soțul gelos iși suna soția: Soțul: – Draga mea, unde ești? Soția: – Acasa, dragul meu. Soțul: – Ești sigura? Soția: – Da! Soțul: – Pornește blenderul, te rog. Soția merge la bucatarie și pornește blenderul. Soțul: – Bine, draga mea, te cred. Ai grija de tine. In ziua urmatoare, barbatul decide sa…

- Examen final la facultatea de medicina. Studentul, nu neaparat unul foarte bine pregatit se holbeaza neajutorat la foaia de examen. Subiectul: "Scrieti 4 avantaje ale alaptatului la san". Ce sa scrie? Ofteaza, se gandeste si in final se hotaraste sa scrie ce-i trece prin minte...

- Sotul se intoarce, negru de suparare, de la spital unde este internata soacra. Sotia il intalneste in usa: - Cum se simte mama? - Mama ta este sanatoasa ca un cal, in curand va fi externata si va ramane la noi...

- Costica vine acasa usor afumat, dar vesel.– Pune masa, nevasta, ca mi-e o foame… Sta el la masa, cand aude un zgomot pe balcon. Iese pe balcon si gaseste un ins numai in camasa si chiloti.– Ce faci, ma, la mine pe balcon ?, se infurie Costica.– Domnule, fi rezonabil, intervine cel…

- Stela Popescu a fost gasita moarta in curtea casei, joi, pe 23 noiembrie, iar luna viitoare urma sa implineasca onorabila varsta de 82 de ani. Cercetatorii au constatat ca cele mai multe decese se intampla in jurul zilei de nastere.A Zilele de nastere sunt un prilej de sarbatoare, insa, dupa o anumita…

- Acum in calsa compacta cu o vechime de 4-6 ani castigatorul fara drept de apel este modelul KIA Ceed, singura masina din Europa cu 7 ani garantie pentru motor si cutia de viteze. Acest titlu este oferit de WhatCar in urma unor chestionare completate de mii de clienti…

- Un medic rezident foarte tanar si neexperimentat asista prima lui pacienta la nastere. La sfarsit, medicul intreaba pe profesorul care l-a asistat daca s-a descurcat bine. Profesorul a zambit si i-a zis: - Tinand cont ca este pentru prima data...

- Ben Sansum, un tanar in varsta de 35 de ani din Marea Britanie, traieste ca in anul 1946. Hainele lui, casa si muzica sunt toate din acea perioada. Barbatul nu foloseste un smartphone si nici un computer sau internet. Pentru a tine legatura cu apropiatii foloseste un telefon vechi, care nu mai functioneaza…

- Conform definitiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii, diabetul gestational este o crestere a nivelului de glucoza in sange, care apare in timpul sarcinii, ceea ce creste riscul unor probleme de sanatate, atat pentru mama cat si pentru copil. Acest tip de diabet apare, in general, in a doua jumatate…