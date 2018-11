Bancul zilei: Prima zi de lucru a unei secretare

Stiri pe aceeasi tema

- Primul moment al zilei conteaza foarte mult și stabilește dispoziția pentru tot restul zilei. Iar oamenii de succes se bazeaza pe ritualuri personalizate ca sa faca fața provocarilor de peste zi.

- Primul moment al zilei conteaza foarte mult și stabilește dispoziția pentru tot restul zilei. Iar oamenii de succes se bazeaza pe ritualuri personalizate ca sa faca fața provocarilor de peste zi. Indiferent ca incep ziua cu exerciții fizice de invioare sau iși completeaza agenda de evenimente și intalniri,…

- Un turist in vacanta il intereaba pe un localnic daca sunt crocodili in apa. Acesta ii raspunde ca nu. Turistul incepe sa inoate si observa niste pete intunecate in apa, la cativa metri de el. Se intoarce spre localnic...

- Un copil, la gradinita, incearca sa isi incalte cizmulitele. Pentru ca nu se descurca, a cerut ajutor educatoarei. Cu tot trasul si impinsul, cizmulitele nu voiau nicidecum sa intre. Pana cand a reusit totusi sa il incalte, educatoarei i-au aparut broboane de transpiratie pe frunte. De aceea aproape…

- Un cowboy batran a intrat intr-un bar si a comandat o cafea. Pe cand isi bea cafeaua, langa el se aseaza o tanara. Cere o cafea, apoi se intoarce catre cowboy si-l intreaba: – Esti un cowboy adevarat? El ii raspunde: Mi-am petrecut toata viata imblanzind taurii, mergand cu cirezile, concurand la rodeouri,…

- Incendiu mare la un spital. Ca de obicei, sosesc operativ SMURD-ul si pompierii. Actioneaza organizat, se lupta cu flacarile, dar isi fac treaba profesionist, sting incendiul si intervin pentru salvarea persoanelor aflate in pericol. La urma, seful formatiei raporteaza managerului de spital: - Domnule…

- Este absurd sa acuzi Rusia de minciuna, a reactionat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce Londra a calificat drept "minciuni si fantezii" afirmatiile facute joi intr-un interviu pentru RT (Russia Today) de catre cei doi agenti GRU (Serviciul de informatii militar rus) care…