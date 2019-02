Aeroportul International Maramures: Afla noul program al curselor TAROM

Recent, compania TAROM a facut public si a introdus in sistemul de rezervari noul program de operare a curselor pe Aeroportul International Maramures, care intra in vigoare in data de 4 martie. Potrivit unor informatii publicate pe site-ul Aeroportului, noul… [citeste mai departe]