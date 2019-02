Stiri pe aceeasi tema

- Într-o duminica ​ de vara se trezește preotul. Se uita pe geam. Vreme însorita, ideala pentru o partida de golf. Își cheama ajutorul și îi spune sa mearga la biserica, sa spuna ca e bolnav. Pleaca ajutorul iar preotul, repede, se îmbraca și iese pe teren. Fiind Duminica,…

- Înțeleapta Maica Superioara era pe moarte. Maicuțele s-au adunat în jurul patului ei, încercând sa faca situația ei cât mai confortabila. I-au dat niște lapte cald sa bea, dar ea a refuzat. Una dintre calugarițe lua paharul inapoi la bucatarie. Amintindu-și de o…

- Procuratura Generala a Ucrainei l-a acuzat oficial de tradare in interesul Rusiei și subminarea capacitatii de aparare a țarii pe fostul ministru al apararii, Dmitri Salamatin. Potrivit procuraturii, in 2012, Salamatin a fost responsabil de anularea unui contract militar intre intreprinderile ucrainene…

- Fostul ministru armean al apararii, generalul Seiran Ohanian, este acuzat oficial de rasturnarea ordinii constituționale in 2008, a anunțat luni Procuratura Generala a țarii. „Seiran Ohanian a fost acuzat in baza articolului 300.1 din Codul penal al Armeniei (rasturnarea ordinii constituționale). Impotriva…

- Un tanar la o petrecere de Anul Nou se intoarce catre prietenul lui si ii cere o tigara. Acesta ii spune: – Credeam ca ai luat o hotarare de Anul Nou sa nu mai fumezi. – Sunt pe punctul de a ma lasa, ii raspuns tanarul.

- Un barbat e adus in fața judecatorului pentru ca a omorat-o pe soția lui.- Fapta dumneavoastra e sub orice critica. Daca aveți intenția ca tribunalul sa nu va condamne la inchisoare pe viața, trebuie sa ne expuneți motive cat de cat plauzibile care sa va poate reduce pedeapsa.- Domnule judecator, soția…

- In anii '70, intr-un sat sasesc a ajuns primar un moldovean. In timpul inundațiilor catastrofale din 1970, dinspre acel sat au venit zeci de cereri de emigrare in Germania. Contrariata, Securitatea trimite un "agent constatator" sa vada ce-i cu cererile astea intempestive ale sașilor. Acesta intra in…