Bancul zilei: Pe canapea la psihiatru

- Domnul Georgescu, pensionar în vârsta, fara pensie speciala, batea la usile doctorilor. Ajuns la un spital se adreseaza unei surori de la fisier! - Am nevoie de un doctor specialist si de ochi si de urechi. - Nu avem un astfel de doctor. Pentru ce va trebuie? - Pentru…

- Un tip la restaurant: - Dați-mi mâncarea cea mai buna care o aveți pe meniu astazi, va rog! - Limba de vita cu masline e bine? - Vai ce scârbos, sa manânci ceva care a fost în gura la altcineva! Mai bine dați-mi un ou fiert!

- Sondaj italian anul 2025, guvernul italian face un sondaj in randul cetatenilor: – Imigrantii din Romania reprezinta o problema? 35% au raspuns: „Si, un grande problema!” 65% au raspuns: „Absoluto nicio problemo, manca-ti-as!”. Vezi și … Post-ul Bancul zilei: Sondaj italian despre romani apare prima…

- – Parinte, sunt foarte speriat! Ascult o voce care îmi zice toata ziua ce sa fac. Sunt posedat? – Nu, fiule! Ești însurat!****Astazi, mergând pe strada, am gasit 50 lei. Ca un bun creștin, m-am întrebat ce ar fi facut Iisus. Așa ca…

- Un barbat merge la doctor avînd instrumentul cam lung (50 cm.). Ajuns în fața doctorului, îi spune care este problema. Doctorul sta și se gîndește un timp, dupa care îi spune: “nu-ți fac operație, dar vezi ca în padurea din spate este o broscuța care, daca…

- Ion Cassian a fost cel care a fost alaturi de Zina Dumitrescu pana in momentul in care aceasta a incetat din viața. Despre ultimele clipe ale Zinei Dumitrescu a facut dezvaluiri acesta. "Eu am fost ultima persoana cu care a interacționat. Am fost alaturi de ea, de ceva vreme, fiindca ii era…

