- Cristian Tantareanu a ajuns la spital, pe fondul problemelor de sanatatea cu care se confrunta de cativa ani buni. Afaceristul care in trecut a fost diagnosticat cu cancer la colon a ajuns din nou pe mainile medicilor. “Nu pot sa spun ca fac prea bine. Sunt internat. E greu sa spun. Cred ca m-au ajuns…

- Gigi Becali a primit o veste proasta. Curtea de Apel Bucuresti i-a dat câstig de cauza juristului CSA Steaua, Florin Talpan, în procesul în care acesta l-a acuzat pe patronul FCSB de calomnie.

- Veste proasta pentru soferii care circula prin sectorul 3 al Capitalei. De luna viitoare reincepe operatiunea de ridicare a masinilor parcate neregulamentar. Autoturismele vor fi duse si depozitate pe un teren ...

- Romanii au talent. Actorul Florin Calinescu a sustinut o sesiune live pe contul lui de Facebook, unde a vorbit despre pozitia lui Liviu Dragnea în PSD, în urma Congresului de saptamâna trecuta.

- România a avut în februarie cea mai ridicata rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana, de 3,8%, adica de aproape trei ori mai mar decât media europeana de 1,3%, arata datele publicate vineri de biroul european de statistica, Eurostat.

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, potrivit unui proiect de act normativ ce a fost inregistrat, la Senat, pentru dezbatere. Este vorba despre o propunerea legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Potrivit acesteia, administratorii care…

- Serialul „Game of Thrones“ se incheie anul viitor, iar oficialii HBO au confirmat ca vor exista mai multe spinoff-uri, insa actorul britanic Kit Harington (31 de ani) a anuntat ca nu-l va portretiza pe Jon Snow in niciunul dintre proiectele viitoare.

- Soferii primesc o veste foarte proasta la inceput de luna martie. Astfel,in aceste zile se discutap intens in Parlament despre noua taxa auto. Conform ultimelor informatii se pare ca aceasta ar putea ajunge sa coste chiar si 3000 de euro, asta in functie de gradul de poluare al autoturismului. Aceasta…

- Mircea Radu, prezentatorul emisiunii "Ie, Românie", de la Antena 1, a aflat ca postul TV i-a scos una dintre editiile saptamânale, show-ul ramânând, astfel, cu un singur episod pe saptamâna.

- Tirrena Scavi, constuctorul lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda, risca sa ramana fara contract, cu toate ca a efectuat lucrari in proporție de 90%. Oficialii de la Drumuri iau in considerare realizarea contractului in conditiile in care constructorul nu remediaza problemele constatate la inspectia din…

- Dupa ce a urmarit LIVE, pe Facebook, sedinta de la CSM in care s-a dezbatut cererea de revocare inaintata de ministrul Tudorel Toader pentru sefa DNA, Laura Kovesi, Marian Godina a facut o constatare. In timpul transmisiei, politistul a citit si toate comentariie si a observat diferentele dintre cei…

- Rapidul are din nou probleme dupa ce Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea de acordare a personalitații juridice a celor de la Academia Rapid 2017. Giuleștenii au 5 zile la dispoziție pentru apel, decizia nefiind una definitiva. In prima faza, la 14 februarie, Judecatoria Sectorului 1 a amanat…

- “Revoluția fiscala” are efecte negative și in randul mamelor. Astfel, daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai puțini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi, in mod normal, o indemnizație de 2.125 de lei. Dupa așa-zisa “revoluție…

- Zona Bucuresti-Ilfov (Bucuresti plus judetul Ilfov) avea la sfarsitul anului 2016 un stoc al investitiilor straine atrase de aproape 40 de miliarde de euro, adica 60- din cele 66 de miliarde de euro investitii straine directe inregistrate la acea data. Spre comparatie, in primii 27 de ani dupa Revolutie,…

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din Blocul comunitar, scrie mediafax.ro.

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 –…

- Veste proasta pentru soferi: Ce amenzi se platesc pentru cei care blocheaza parcarile Vesti proaste pentru cei care pun stapanire pe locurile de parcare, desi nu au nicio autorizatie de la Primarie pentru acele spatii. Politia le-a pus gand rau si pregatesc amenzi de pana la 1.500 de lei pentru cei…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca va rezolva problema inechitații de plata a contribuției la sistemul public de sanatate și de pensii dintre salariați și persoane fizice autorizate. Mai multe pe Capital.ro Post-ul Capital.ro: Veste proasta despre contribuția la pensii apare…

- Simona Halep (2 WTA) a anuntat ca nu va mai juca, cel putin pana in luna martie, iar apoi a aflat cum principala ei rivala si-a pastrat primul loc in clasamentul WTA. Jucatoarea daneza de...

- Cei care au de gand sa-și cumpere o locuința prin programul Prima Casa, ar fi bine sa se grabeasca. Guvernul aloca cu 35 la suta mai puțini bani, dar nu va renunta la el cel putin pana in 2021.

- FCSB - Lazio | Anunț de ultim moment din tabara FCSB, înaintea duelului cu Lazio, din 16-imile Europa League. Gigi Becali a spus ca Denis Alibec nu va evolua niciun minut în partida cu echipa italiana, din cauza unei accidentari.

- România este condusa surprinzator de Luxemburg cu 1-0, dupa ce Ugo Nastasi l-a învins de Nicolae Frunza cu 7-6 (5), 1-6, 6-3, sâmbata, în Sala Polivalenta din Piatra Neamt, în primul meci de simplu din cadrul primului

- "Stimati pasageri, Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam asupra deciziei companiei Blue Air de a anula zborurile Timisoara-Iasi-Cluj cu efect imediat. Este pacat ca dupa o lunga colaborare sa ajungem intr-un asemenea punct,…

- “Aceasta masura a fost impusa de existența unui risc ridicat de alunecare în zona respectiva, astfel încât cei interesați vor putea sa parcurga din nou traseul doar dupa topirea completa a stratului de gheața care acopera poteca. În acest context, Salvamont Cluj recomanda…

- Mihai Necolaiciuc, fost director general al CFR, a primit, ieri, o noua veste proasta de la judecatorii Tribunalului Constanta Instanta a decis ca Mihai Necolaiciuc sa ramana in spatele gratiilor. Decizia este definitiva. In urma cu doua zile, Tribunalul Constanta a desfiintat sentinta penala pronuntata…

- Simona Halep ar putea rata meciul din Fed Cup, de la Cluj-Napoca, dintre România și Canada. ”Trebuie sa vad ce îmi spune RMN-ul. O sa am foarte mare grija de corpul meu, în primul rând. Fed Cup-ul este în plan, dar sper sa fiu si…

- „S-a scumpit energia, s-au scumpit gazele si celelalte utilitati. Sigur, acestea nu reprezinta mult in costurile de productie, dar au o influenta. S-a mai scumpit, insa, si transportul, fiind majorate preturile la carburanti, odata cu cresterea accizelor. Toate acestea vor determina majorarea cu…

- Daneza Caroline Wozniacki, nr.2 WTA, îi pune pericol Simonei locul 1 mondial! Ea s-a calificat în semifinale la Australian Open, dupa ce a trecut Carla Suarez Navarro, locul 39 WTA, scor 6-0, 7-6, 6-2. Daneza este rivala directa a Simonei Halep și poate ajunge pe primul loc WTA…

- Drumuri repetate la Fisc si mult timp pierdut la cozi - asta inseamna plata lunara a contributiei la sanatate pentru botosanenii care nu au venituri, dar vor sa fie asigurati in sistemul public de sanatate.

- Ministrul Educației, Liviu Pop, s-a intalnit la Targu-Jiu, cu mai mulți directori de unitați de invațamant și cu inspectorii școlari din zona Olteniei. Potrivit stiri.tvr.ro , ministrul nu le-a adus vești bune profesorilor, care ar putea pierde unele sporuri. Liviu Pop spune ca profesorii din o suta…

- Sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6, a invins-o, luni, cu scorul de 6-7 (5), 6-3, 6-2, pe compatrioata ei Barbora Strycova, locul 24 WTA si cap de serie numarul 20, calificandu-se in sferturile de finala ale Australian Open, faza in care va evolua cu Simona Halep,…

- Veste proasta pentru Simona Halep la Australian Open. Jucatoarea noastra joaca primul meci al zilei de sambata, astfel ca pranzul o va prinde pe terenul de joc. In Australia, in aceasta perioada, temperaturile trec de 40 de grade Celsius.

- Românul Marius Copil (92 ATP) a fost sanctionat cu o amenda de 2.500 de dolari dupa ce a încalcat regulamentul în timpul meciului cu Gilles Simon (Franta, 57 ATP), contând pentru primul tur al Marelui Slem de la Australian Open.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar Chestionarul contine…

- Dupa intrarea in vigoare a unor modificari la Legea somajului, absolventii care, la data solicitarii somajului, au fost admisi sau urmeaza cursurile urnei forme de invatamant nu vor beneficia de indemnizatie de somaj, conform unui comunicat al AJOFM...

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu...

- Argesenii carora le-au expirat sau le expira in curand permisele de conducere auto si nu au apucat sa isi faca programare online pentru preschimbarea documentului, asa cum cere legea, vor fi nevoiti sa se ...

- Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, chemat din nou la judecata de institutia pe care a condus o cu mana de fier timp de mai multi ani Conform portalului instantelor de judecata, Consiliul Judetean Constanta i a intentat fostului sef cinci noi actiuni,…

- "Eu zic ca pâna în maxim luna martie, ca sa dau, asa, un termen realist, se va putea circula, dar în conditiile în care constructorul va întelege ca nu se mai face rabat de la calitate în România. Nu cerem alt tip de calitate decât cel care se…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Dupa ce Karim Benzema s-a accidentat in El Clasico, un alt titular al celor de la Real Madrid va fi indisponibil. Este vorba despre capitanul Sergio Ramos, care a suferit o accidentare la gamba in timpul antrenamentului de joi. ...

- Anul acesta, la Catedrala Patriarhala, nu va mai fi ridicata o cruce de gheața din cauza temperaturilor ridicate, ci va fi facuta din cetina și flori. Totodata, se vor sfinți 12.000 de litri de apa, a spus purtatorul de cuvânt al Patriahiei Române.

- Executivul cancelarului austriac Sebastian Kurz a depus juramantul la 18 decembrie, la doua luni dupa ce Partidul Poporului a castigat alegerile parlamentare. Formatiunea a ajuns la un acord cu Partidul Libertatii (FPO), ceea ca a facut din Austria singura tara vest-europeana in care un partid de extrema-dreapta…

- Guvernul Romaniei este obligat de Uniunea Europeana ca pana in luna aprilie a acestui an sa elimine toate subventiile pentru energia termica, cu exceptia unor categorii vulnerabile. Avand in vedere ca cei mai multi romani care beneficiaza de subventie la caldura sunt din Bucuresti, primarul…

- In 2018, bugetarii nu vor mai putea primi tichete de masa, intrucat acordarea acestora va fi abrogata, potrivit noii legi a salarizarii bugetare. In locul tichetelor de masa va fi acordata o indemnizatie de hrana, insa, pe parcursul anului 2018, doar bugetarii din sistemul sanitar care au primit in…

- Majorarea aprobata de Consiliul Local este de 2,88 lei pe gigacalorie. Totusi, 57% din pretul de cost al energiei termice este in continuare subventionat de la bugetul orasului. In plus, municipalitatea mai plateste si 2,5 milioane de lei pe luna pentru acoperirea pierderilor din retea.

- Anul 2018 pare ca vine cu vesti proaste pentru soferi! Acestia vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult.Citeste si: Prima prognoza COMPLETA de la ANM, pe luna ianuarie. Cum va fi vremea la inceputul lui 2018 Se dorește, astfel, descurajarea…

- Recent, Alexandru Arsinel a suferit o interventie chirurgicala la inima, dar acum se simte bine. In schimb, sotia lui se deplaseaza doar cu ajutorul scaunului cu rotile si are nevoie in permanenta sa fie supravegheata de cineva. In 2016, sotia lui Alexandru Arsinel a cazut pe scari si s-a…

- Turneul de la Shenzhen va incepe la sfarșitul acestei saptamani, iar organizatorii au publicat lista cu capii de serie. Simona Halep, liderul mondial din acest moment, va fi cap de serie numarul 1 in turneul din China și ar putea sa dea inca din debut peste coșmarul Maria Șarapova. Rusoaica ocupa locul…