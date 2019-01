Stiri pe aceeasi tema

- Unei femei i s-a ivit ocazia sa verifice telefonul soțului sau. In lista de contacte, ea a gasit trei numere care i-au trezit suspiciuni, inregistrate ca "cea mai blanda atingere", "lacrimi draguțe" și "stapana visurilor mele". Femeia deodata s-a intristat, dupa care s-a infuriat foarte tare și fiind…

- Rockerii americani scriu rockerilor rusi, o scrisoare de raspuns la una mai veche:"Noi suntem cei mai adevarati rockeri din lume, avem cei mai jerpeliti blugi, pe care nu i-am mai dat jos de 2 ani de zile. Avem cel mai slinos par si cele mai murdare tricouri, nu ne-am mai spalat de ani de zile... si…

- Situatie socanta in Sighetu Marmatiei. Un barbat in varsta de 59 de ani din municipiul de pe Tisa a fost gasit fara suflare in dimineata zilei de sambata, in jurul orei 08.00, in apartamentul in care locuia. Grozavia s-a produs in cartierul Alexandru Ivasiuc. Barbatul, pe numele sau Gheorghe V., locuia…

- Intr-o seara, un barbat intra intr-un bar cu o expresie trista pe fața. Barmanul il intreaba ce vrea. Omul spune: – Doar o bere. Barmanul intreaba: – Ce e in neregula, de ce ești atat de posomorat? Barbatul: – Soția mea și cu mine ne-am certat și mi-a spus ca nu va vorbi cu mine o luna.…

- O tanara blonda extrem de apetisanta si atragatoare este chemata in fata instantei pentru mai multe infractiuni. Avocatul isi incheie apararea astfel:- Onorata instanta, in mainile dumneavoastra sta soarta acestei domnisoare: sa ramana ani de zile intr-o celula intunecoasa si rece sau...

- O cioara sta pe o craca cu o bucatica de cascaval in gura. Vine vulpea.- Cioara, cioruta, esti tu, draga mea, destul de sofisticata in gindirea ta politica?Cioara tace. - Cioara, cioruta, ai votat tu, fato, pe 29 iulie? Cioara tace....

- In portul Constanța sosește un vas englezesc. Docherul striga catre capitanul vasului.- Hei capitane!- Yes...- Arunca parama, sa leg vasul.- I don't understand, face foarte calm capitanul, care nu știa romanește.

- Un tip care manca la un restaurant cheama chelnerul: - Gusta, te rog, supa. Chelnerul, confuz, intreaba: - Este supa prea calda? - Gusta supa! - Este supa prea rece? - Gusta supa! - A intrat o musca in supa? - Gusta supa!…