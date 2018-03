Bancul zilei: Necazuri si suparari

Stiri pe aceeasi tema

- Drumurile proaste din Republica Moldova inghit camioanele la propriu. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze cum pe un drum local dintr-o localitate din Ialoveni, din cauza ploilor abundente și a stare proasta a drumului, un ZIL a intrat pe jumatate in pamant.

- Unui parasutist nu-i reuseste acrobatia si aterizeaza intr-un pom din curtea unui ardelean. Gazda ii aduce o scara ca sa-l dea jos. - Voiam sa bat un record, dar n-am reusit, se necajeste parasutistul.- No, cum n-ai...

- „Este posibil, nu contest dar este proprietatea lui și face ce vrea, el iși stabilește prioritațile, cand recolteaza, daca recolteaza. Sincer sa fiu orice producator agricol decide ceea ce face i ...

- Totusi, de luni vor aparea ploi destul de insemnate cantitativ si nu vor lipsi descarcarile electrice. „Isi vor face aparitia si ploile, precipitatii mixte vor mai fi doar la peste 1.800 m altitudine, in zona montana. Ploile isi vor face aparitia inca din cursul zilei de maine, dar mai ales seara si…

- Politistii rutieri au continuat și anul acesta seria acțiunilor de „sancționare cu felicitari” a participantelor la trafic, de oferire de flori, marțișoare ori materiale utile cu sfaturi. Pe raza municipiului Cluj-Napoca, polițiștii Serviciului Rutier si cei din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca…

- Un tip intra intr-un local si ii spune chelneritei: - Vreau un sandwich cu o felie de paine alba, una de paine neagra si una de paine integrala, prajite mediu. Pune sunca si branza pe stratul de jos, puiul, frunza de laptuca si rosia pe stratul de sus. Pune maioneza pe fiecare strat. taie cojile si…

- Astazi, in cadrul campaniei „Carți care merita citite” va recomandam cateva volume cu tema istorica. Cele mai noi apariții in domeniul fascinant al istoriei propun titluri precum „Strategia. O istorie completa”, de Lawrence Freedman (Editura Litera, Colecția Kronika, 2018), „Ecaterina cea Mare. Portretul…

- Eram la facultate, deja incepuse ora de vreo 15 minute cand intra o colega de clasa, un pic ciufulita, cu ochii semiinchisi si un mers nu prea sigur,... se vedea ca avusese o noapte furtunoasa, saraca. Desigur, profesorul, un tip dur la 50 de ani, indignat de o asemenea aparitie, i se adreseaza: - Domnisoara,…

- Liderii formatiunilor politice maghiare din judetul Covasna au transmis luni, in cadrul unei conferinte de presa, un mesaj comun catre membrii comunitatii maghiare in contextul marcarii Zilei libertatii secuiesti, anuntand, totodata, ca vor finanta transportul persoanelor care vor dori sa participe…

- Un cercetator a incercat sa creeze o statistica prin care sa prevada cel de-Al Treilea Razboi Mondial, care va zgudui lumea. Datele folosite sunt strans legate de cele doua Razboaie Mondiale. Ar fi frumos daca am putea anticipa viitorul. De-a lungul timpului au tot existat oameni, mai mult sau mai putin…

- La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia. Fotograful se gandi: 'De ce sa-i mai fotografiez, daca seamana leit unul cu altul? O sa le dau aceeasi fotografie!'. Cand primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea si spune:

- Un varstnic din Alba Iulia a dat dovada de spirit civic si a predat Politiei 3.200 de lei gasiti pe strada. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza, in mod public, felicitari. La Politia Municipiului Alba Iulia s-a prezentat, miercuri, Liviu Rus, in varsta de 85 de ani, din Alba Iulia si…

- Ingrediente 900 g ciuperci 1 lingura ulei 3 linguri otet balsamic 2 linguri sos de soia 3 catei de usturoi, tocati ½ lingurita cimbru, tocat sare piper Mod de preparare Se amesteca uleiul,...

- In data de 28 februarie 2018, Biserica Ortodoxa Romana ii aduce cinstire Sfantului Ioan Casian Romanul. Sfantul Ioan Casian sarbatorit este de neam straroman si s-a nascut in anii 365, Scitia Mica, Dobrogea de astazi.

- Autor: ANDO 02V_[GUV, Buget] Galerie: View the full image Pauza de alimentare View the full image Pauza de alimentare Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Patinatoarea rusa Evghenia Medvedeva, care a ciștigat medalia de argint la Olimpiada din 2018 de la Pyeongchang, i-a felicitat pe ruși cu ocazia Zilei de 23 februarie și i-a mulțumit lui Vladimir Putin, președintelui țarii, pentru posibilitatea de a evolua la Jocurile Olimpice. „Aș dori sa-i mulțumesc…

- Prezent in platoul ”Prietenii de la 11”, Jean Paler spune un super banc. ”Nevasta se angajeaza și el, un bețiv, taia frunze la caini toata ziua. Uite daca tot stai acasa gatește rața asta”. Continuarea este geniala!

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Incepand de astazi intram in Postul Mare, considerat de catre Biserica Ortodoxa cel mai important post de peste an. Postul Pastelui este si cel mai aspru, si cel mai lung post al Bisericii. Acesta dureaza 40 de zile, plus Saptamana Patimilor. Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Sarbatoarea Invierii…

- ACUM are loc prima manșa a șaisprezecimilor de finala din Europa League, acolo unde FCSB reprezinta Romania in fața lui Lazio. Primul meci al serii a inceput la ora 18:00. Toate partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Contributiile stranse la pensiile facultative aproape ca s-au triplat in ultimii 7 ani. Numarul romanilor care au pensii facultative a crescut rapid, cu aproape 40.000 de persoane, doar anul trecut. Contributiile adunate de acestia se ridica la 272 de milioane de lei. In 2016, suma era cu 25 de milioane…

- O doamna de 83 de ani statea langa marginea unui vas de croaziera. In acea zi era un vant foarte puternic, iar femeia isi tinea bine palaria, pentru a nu fi luata de vant. Un domn mai in varsta, din Marea Britanie, s-a apropiat de ea si i-a zis:- Ma scuzati, doamna. Nu vreau sa fiu nepoliticos si prea…

- „Eu nu vad alta cale de a dezvolta mediul rural. De a scapa de saracie, de asistenta sociala, de oameni fara nicio perspectiva. Fara scoli moderne si fara drumuri care sa le lege de civiliza ...

- Cota zilei din fotbal 9 februarie 2018. Doua cote pentru pariuri avem pentru azi, ambele venind din cel de-al doilea eșalon al fotbalului din Olanda, Eerste Divisie. Meciurile pe care le vom analiza pe scurt in randurile ce urmeaza sunt Telstar vs Jong Ajax și Den Bosch vs FC Eindhoven, acestea avand…

- Horoscopul zilei de 7 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii castiga bani, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Gigel ii spune mamei: Mama … Gigel ii spune mamei: – Mama, ieri dupa ce-ai plecat de-acasa, a venit o tanti blonda si frumoasa si s-a dus cu tata in camera si… Mama-sa il intrerupe: – Stii ce!? sa repeti asta ca uite tocmai vine taica-tu acasa! Intra acasa tatal, mama ii…

- Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune:- Va rog sa o deschideti la loc, altfel am sa mor sufocata aici! - Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discutie care devine...

- „S-ar putea sa fie și acest lucru, dar daca venea frumos și discutam, oricum aveam de gand in vara sa renunț pentru ca ma apropii și eu de pensionare și ma gandeam sa trec pe o funcție ...

- Vine domnul Cohen la "Biroul de Avocati: Rabinovici, Brechar, Weinstein, Lindman, Katz si Ivanov". El cere ca dosarul sa fie preluat de Ivanov. - Dar de ce nu vreti unul din ceilalti parteneri?, intreaba secretara. - Stiti...

- O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de conducere. Pentru ca nu stia incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit. Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat...

- Patru preoti din Arhiepiscopia Dunarii de Jos, au fost hirotesiti duhovnici, de Chiriarhul Dunarii de Jos, Inaltpreasfintitul Parinte Casian. Dupa ce, in dupa-amiaza zilei de 25 ianuarie 2017, la Centrul Eparhial, patru preoti au sustinut si promovat examenul de duhovnicie, in dimineata zilei de 26…

- Varianta de bilet a zilei de joi a propus un mix ”verde” de pronosticuri din fotbal si baschet. Am avut si mult noroc, insa important este faptul ca ne-am dublat inca o data investitia, pentru a 14-a doar in luna ianuarie.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a sustinut, duminica, intr-o postare, ca liderul PSD Liviu Dragnea a suspendat o sedinta la partid ca sa vada „Suleiman Magnificul”, el apreciind ca filmul ar trebui interizis intrucat, pe fondul lipsei de cultura, poate crea monstri. „Ne-am amuzat cand (Liviu Dragnea,…

- Grupul format din cinci persoane a ajuns la Ploiesti joi seara, iar vineri dimineata participantii au pornit spre Bucuresti, pe traseu aluturandu-li-se mai multi tineri, inclusiv copii. Astfel, vineri, grupul avea in jur de 25 de membri si era insotit de masini de politie pe mai multe segmente ale…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid pare ca il face pe fostul premier tehnocrat "un dusman al PNL", de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2. In opinia sa, fostul premier ar trebui sa se alature liberalilor "pentru ca a avut…

- Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui batranel: - Mai prietene, suntem colegi de atata timp, furam impreuna si la cantar si la ambalaj si la dat restul, ma rog, asa cum e specific breslei noastre, dar in fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet…

- Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea si comanda o bere. - Cat costa ? - Nimic domnule, e din partea casei. - Serios ? - Da, domnule. Uitati aici si un sandvich tot din partea casei...

- Nivelurile râurilor si fluviilor din Germania sunt asteptate sa atinga cele mai ridicate valori în cursul zilei de luni, în urma ploilor abundente si a topirii zapezii pe parcursul weekendului, însa, în curând, orasele si comunitatile din apropierea acestora ar putea…

- Mesterul Manole, cocotat pe schele, spoia tavanul manastirii. Ramane fara var in galeata. Ca sa nu se dea jos de pe schele, striga la unul dintre cei noua mesteri mari, calfe si zidari: – Macheee! Var! Mache, rezemat de zidul manastirii...

- Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie: Prima lui sotie, activista de partid, noaptea in pat, ii tot spunea: Mai mult si mai bine, Mitica! A doua, era profesoara: Repeta, Mitica, ii tot spunea. A treia...

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Ghiocei in luna decembrie, la Caransebeș. Nici nu e de mirare ca au aparut ghioceii, in unele zone ale Romaniei, din moment ce și temperaturile sunt potrivite anotimpului pe care il prevestesc… primavara! O cititoare Libertatea din Caransebeș, județul județul Caraș-Severin, ne-a trimis o fotografie…

- Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune: - Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini…

- Agentul care pare sa aiba ceva cunoștiințe muzicale canta colinde de Craciun, fiind incurajat de colegul sau de la volan. Tanarul polițist a primit deja mii de aprecieri, iar videoclipul a fost distribuit de mii de persoane. Chiar și Inspectoratul General al Poliției Romane a distribuit videoclipul…

- Se intalnesc un rocker cu un manelist si se iau la bataie. Se bat… pana se omoara. Ajung in purgatoriu. Se uita Iisus la ei si ii intreaba: – Ati fumat?– Da.– Ati baut?– Da.– Ati avut femei?– Da.– Ati injurat?– Da.– Tu, ii spune Iisus manelistului,…

- „Incercam. Dar alta solutie nu vad. Atata timp cat te suna oamenii si iti spun ca nu au apa de doua saptamani, eu ce sa le spun, ca-s prost? Nu! incerc sa promovez un proiect sa merg mai ...

- Doctorul chirurg soseste la spital si se intereseaza de agenda zilei: - Sora, ce avem de facut azi? - La inceput doua operatii usoare: de la un accident frontal de automobil si de la un traumatism in constructii. Apoi...

- Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.Ea: 'Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?'Merge mai departe si o invita la un pahar.Raspunsul e acelasi:…