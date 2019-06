Bancul zilei: Necazul bătrânului maghiar Un grup de oameni de mai multe nații vorbesc despre dificultatea unor limbi.

- Franceza e oribilã - se plânge francezul. Imaginați-va, ca noi zicem "bordo" și scriem "Bordeaux"!

- Pai, și ce - zice batrânu' maghiar.. e nimic fața de noi, care zicem "allomas" și scriem "gara". Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

