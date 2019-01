Bancul zilei: Mai merge un banc cu mndria britanica și partenerii din UE? Un turist american viziteaza Londra, cand de-odata simte nevoia sa urineze. Cauta,cauta si nu gaseste nici o toaleta. Neavand incotro intra intr-o straduta, se apropie de un colt mai intunecat langa un zid mai inalt si incepe sa se deschie la fermoar.



Inca inainte de-a incepe sa urineze simte o bataie usoara pe umar. Se intoarce si langa el se afla un politist tipic englez.



- Scuza-ma domnule - spune politistul - e interzis a urina in locuri publice.



Americanul se scuza, ii spune ca nu are incotro, ca nu se poate abtine si nu gaseste WC.



- Te voi ajuta - zice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea a noua functii publice de executie vacante de specialist in domeniul perchezitiilor informatice din cadrul Parchetului General si al urmatoarelor unitati de parchet: un post de specialist la Sectia…

- Conducerea Politiei Judetene Caras-Severin a dispus verificari, dupa ce un agent de la Politia Rutiera Caransebes a aparut intr-un videoclip al unei piese de manele intitulate "Aici e Mafia". Politistul a declarat ca nu stia ca urmeaza sa fie filmat un videoclip si ca se afla in timpul sau liber.

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...

- O femeie in varsta de 84 de ani a murit, marti seara, in judetul Tulcea, dupa ce a fost lovita de un autoturism, care a parasit locul accidentului. Politistii fac cercetari pentru identificarea si prinderea soferului, relateaza news.ro.citește și: S-a stabilit cine il va inlocui pe procurorul…

- O vioara Stradivarius, in valoare de 3 milioane de euro, a fost confiscata de la doi romani, in 2007, de catre autoritațile spaniole. Acum, poliția cauta proprietarul, avand in vedere ca nimeni nu a reclamat lipsa instrumentului muzical. Autoritațile au descoperit ca pe interiorul vioarei poate fi citita…

- Barbatul care a comis crima din Buftea avea 50 de ani si dubla cetatenie, irakiana si norvegiana, au declarat, luni, surse judiciare pentru News.ro. Se pare ca mobilul faptei a fost gelozia, barbatul suspectand ca femeia de 30 de ani avea pe altcineva, in conditiile in care el venea rar in…

- In data de 30 octombrie 2018, ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Valcea, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, au realizat prinderea in flagrant a unui barbat, in varsta de 40 ani, din județul…