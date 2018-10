Microsoft Romania, 22.905 metri patrati de spatii de birouri in Campus 6

Skanska a inchiriat catre Microsoft Romania 22.905 de metri patrati de spatii de birouri si 500 de locuri de parcare in complexul de birouri Campus 6, in Bucuresti Romania si se va muta in al treilea trimestru din 2020. Complexul Campus 6 va fi gata in... [citeste mai departe]