Bancul zilei: La Oxford. Unde-i lege... nu-i tocmeala! Iata o întâmplare care a avut loc la Universitatea Oxford. Un student vine sa sustina un examen, care urma sa dureze 6 ore (sunt acolo si astfel de examene).



Dupa trecerea câtorva ore de la începutul examenului, studentul îl cheama pe profesorul supraveghetor. Acesta se apropie de student, crezând ca ceva nu a întelessi ar dori sa faca unele precizari, însa a auzit urmatoarele:



- Domnule profesor, eu as vrea sa mi se aduca friptura si berea care mi se cuvin.



- Am auzit bine? Ati cerut friptura si bere?



- Da. Tocmai… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

