Bancul zilei: Jurnalul unui politician Aseara, dupa ce am venit din Parlament, mi-am comandat niste aripioare de pui si m-am asezat la masa. La televizor, la stiri, arata o familie de oameni saraci care locuiau într-o baraca împreuna cu cei sase copii. Umblau desculti prin zapada, erau bolnavi, subnutriti, iar în ochi li se citea teama si amaraciunea...

Mi s-a pus un nod în gât, lacrimile au început sa-mi curga pe obraji si m-am gândit: "Doamne, ce picante sunt aripioarele astea!" Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

