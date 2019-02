Stiri pe aceeasi tema

- Moscova, februarie 1980, ora 3 noaptea, minus 40 de grade, coada la carne, vreo trei sute de oameni. Pe la 5, apare macelarul, care le zice: – N-o sa vina multa. Am primit indicatii de la Centrala sa nu dau la evrei. Fara sa protesteze, vreo patruzeci de oameni se desprind din coada si…

- Un tanar, candidat la examen, a fost prins de polițiștii supraveghetori cu aparatura electronica asupra sa. Avea un dispozitiv audio-video, conectat la telefonul mobil. Cu ajutorul acestuia, transmitea in exterior, unei persoane, imagini cu intrebarile, iar persoana respectiva ii comunica…

- București. Ceremonia oficiala de preluare a președinției Consiliului UE, desfașurata la Ateneu, in prezenta liderilor europeni. In timpul evenimentului, in sala au intrat doi banditi. Si-au...

- Trump, Putin si Juncker discutau cu Dumnezeu. Trump il intreaba pe Dumnezeu: – Imi spui, te rog, cand isi vor recastiga Statele Unite superioritatea din punct de vedere economic si politic? Dupa ce se gandeste putin, Dumnezeu ii raspunde:

- Cand a vazut cum ma clatinam dintr-o parte in alta, abia ținandu-ma pe picioare, tipa de la casa de bilete din aeroport imi zice: – Te pot ajuta cu ceva, domnule? – Aham… am bolborosit eu, dezbracandu-mi costumul de Superman și tragandu-mi portofelul afara. Un bilet la...

- Revolta pe reteaua de socializare a unei comune de langa Timisoara, dupa ce un catel a fost abandonat pe strada, dintr-o masina. The post Revolta langa Timisoara! Catel aruncat din masina pe strada. Imaginile, surprinse de o camera de luat vederi appeared first on Renasterea banateana .