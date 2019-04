​Bancul zilei: Îngrijorarea prietenilor Un individ își ia ziarul de dimineața sa-l citeasca. În el, la rubrica decese e un anunț în care scrie ca a murit. Își ia telefonul și își suna cel mai bun prieten.

– Ai citit ziarul? Spune ca am murit!

– Da, am vazut! Da’ ce, ai voie cu telefonul acolo !?​ Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

