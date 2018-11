​Bancul zilei: Informații exacte Un turist in vacanta il intereaba pe un localnic daca sunt crocodili in apa. Acesta ii raspunde ca nu. Turistul incepe sa inoate si observa niste pete intunecate in apa, la cativa metri de el. Se intoarce spre localnic... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rockerii americani scriu rockerilor rusi, o scrisoare de raspuns la una mai veche:"Noi suntem cei mai adevarati rockeri din lume, avem cei mai jerpeliti blugi, pe care nu i-am mai dat jos de 2 ani de zile. Avem cel mai slinos par si cele mai murdare tricouri, nu ne-am mai spalat de ani de zile... si…

- Intr-o seara, un barbat intra intr-un bar cu o expresie trista pe fața. Barmanul il intreaba ce vrea. Omul spune: – Doar o bere. Barmanul intreaba: – Ce e in neregula, de ce ești atat de posomorat? Barbatul: – Soția mea și cu mine ne-am certat și mi-a spus ca nu va vorbi cu mine o luna.…

- O cioara sta pe o craca cu o bucatica de cascaval in gura. Vine vulpea.- Cioara, cioruta, esti tu, draga mea, destul de sofisticata in gindirea ta politica?Cioara tace. - Cioara, cioruta, ai votat tu, fato, pe 29 iulie? Cioara tace....

- Un programator mergea pe strada cind o broasca il striga si ii spune:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta.Programatorul lua broscuta, o puse in buzunarul lui si merse mai departe. Broscuta striga:- Daca ma saruti, am sa ma transform intr-o printesa foarte draguta si voi…

- Un tip care manca la un restaurant cheama chelnerul: - Gusta, te rog, supa. Chelnerul, confuz, intreaba: - Este supa prea calda? - Gusta supa! - Este supa prea rece? - Gusta supa! - A intrat o musca in supa? - Gusta supa!…

- In anul 2008, vine Dumnezeu la Noe, care traia linistit in Australia si-i zice: - Noe, pamantul s-a umplut de rautate si oamenii M-au uitat. Vreau sa-mi construiesti o noua Arca, pentru ca Potopul va veni iar. Sa iei din fiecare specie cate un exemplar mascul si femela. Ai la dispozitie 6 luni de zile!…

- Este absurd sa acuzi Rusia de minciuna, a reactionat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce Londra a calificat drept "minciuni si fantezii" afirmatiile facute joi intr-un interviu pentru RT (Russia Today) de catre cei doi agenti GRU (Serviciul de informatii militar rus) care…

- Medicul se plimba cu sotia pe o alee, in parc. La un moment dat, o tanara cam putin imbracata, il saluta pe medic toata numai zambet, privindu-l oarecum insinuant. Sotia, contrariata, il intreaba: - De unde o cunosti pe domnisoara?! - Ei, de unde o cunosc?! Am cunoscut-o din...