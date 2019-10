Bancul zilei: În Moldova se face în stil mare Intra o doamna într-o farmacie din Botosani:

– Buna ziua, as dori o cutie de aspirina!

Intra farmacistul pe usa din spatele lui si apare cu o cutie cu aspirina mare cât un televizor.

Vazând privirile mirate ale doamnei, farmacistul spune:

– He, he, se vede ca nu sunteti din Botosani…La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu va faceti probleme, costa la fel ca si cutiile mici.

Doamna cere si o sticluta cu dezinfectant.

Farmacistul îi aduce o damigeana de 10 litri.

– V-am spus, doamna, ca la Botosani totul se face în…

