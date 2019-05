Bancul zilei: În ce situație alcoolul te poate face să levitezi Un tip sta la bar intr-un restaurant plasat la ultimul etaj al unui bloc zgarie-nori. Da peste cap un shot de tequila, tranteste paharul de masa, se duce la fereastra si sare. Tipul de langa el nu poate sa isi creada ochilor. Dar e suprins si mai tare 10 minute mai tarziu cand acelasi barbat care sarise pe geam intra pe usa restaurantului teafar si nevatamat si isi reia locul pe scaunul de la bar... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tip la restaurant: - Dați-mi mâncarea cea mai buna care o aveți pe meniu astazi, va rog! - Limba de vita cu masline e bine? - Vai ce scârbos, sa manânci ceva care a fost în gura la altcineva! Mai bine dați-mi un ou fiert!

- Sondaj italian anul 2025, guvernul italian face un sondaj in randul cetatenilor: – Imigrantii din Romania reprezinta o problema? 35% au raspuns: „Si, un grande problema!” 65% au raspuns: „Absoluto nicio problemo, manca-ti-as!”. Vezi și … Post-ul Bancul zilei: Sondaj italian despre romani apare prima…

- Un barbat merge la doctor avînd instrumentul cam lung (50 cm.). Ajuns în fața doctorului, îi spune care este problema. Doctorul sta și se gîndește un timp, dupa care îi spune: “nu-ți fac operație, dar vezi ca în padurea din spate este o broscuța care, daca…

- Guvernul venezuelean a anuntat duminica reducerea duratei zilei de lucru si suspendarea cursurilor in scoli din cauza numeroaselor pene de curent in intreaga tara, relateaza AFP. Ziua de lucru in companiile private si in administratii se va incheia la orele 14:00, a declarat ministrul Comunicatiilor,…

- La școala învațatoarea îl întreaba pe Bula: - Bula ce este un summit? Bula se concentreaza puțin și raspunde: - Summitul este o reuniune cu toți președinții țarilor NATO, care vin cu ideile lui Trumpa și pleaca cu ideile lui Putin.

- Ana țipa la Manole în timp ce acesta o zidea: – Manole, dobitocule, îmi murdarești rochia! – Las’, ca-ți vine beton!****Vine Ana cu mâncare la Manole:- Ce faci Manole acolo?!- Iaca, un zid, te bagi?!

- Moscova, februarie 1980, ora 3 noaptea, minus 40 de grade, coada la carne, vreo trei sute de oameni. Pe la 5, apare macelarul, care le zice: – N-o sa vina multa. Am primit indicatii de la Centrala sa nu dau la evrei. Fara sa protesteze, vreo patruzeci de oameni se desprind din coada si…