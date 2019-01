Eclipsă totală de Lună. Va fi vizibilă şi în România

O eclipsă totală de Lună va avea loc în noaptea de 20 spre 21 ianuarie şi va fi vizibilă şi în România, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile The post Eclipsă totală de Lună. Va fi vizibilă şi în România appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]