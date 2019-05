Doi prieteni foarte buni se întâlnesc pe strada:- Salut, prietene! Am auzit ca ai facut primul tau salt cu parașuta. Ce curajos! Cum te-ai simțit?- Ca o pasare, dragul meu!- Cum adica ca o pasare?!- Am zburat și m-am rahațit pe mine, am zburat și m-am rahațit pe mine...