​Bancul zilei: Evolutia medicinei

- Undeva în Sicilia – Banca dumneavoastra da credite doar pe baza ”cuvântului de onoare” ? – Da, desigur. – Dar daca eu nu am sa pot restitui banii? – O sa va fie rușine în fața Domnului, atunci când va veți întâlni…

- Trei ruși stau de vorba într-un lagar din Gulag. La un moment dat, unul dintre ei întreaba: "Deci, ce ați facut sa ajungeți aici?" Primul spune: "Pai, am ajuns târziu la fabrica, așa ca m-au acuzat ca încetinesc progresul și victoria proletariatului."…

- In cadrul unui experiment sociologic, unei grupe de 50 de oameni in care erau in mod egal femei și barbați i s-a dat un text și insarcinarea sa așeze in cadrul acelui text o virgula.Textul era: "Daca barbatul ar ști realmente valoarea pe care o are femeia...

- Patru asasini celebri, veniți in Romania ca sa "se ocupe" de un celebru politician, așteptau noaptea, pe un acoperiș, cu puștile cu luneta, pregatiți sa il impuște. - Cat e ceasul? intreba unul dintre asasini. - Doua noaptea, ii raspunse alt asasin...

- Domnul Georgescu, pensionar în vârsta, fara pensie speciala, batea la usile doctorilor. Ajuns la un spital se adreseaza unei surori de la fisier! - Am nevoie de un doctor specialist si de ochi si de urechi. - Nu avem un astfel de doctor. Pentru ce va trebuie? - Pentru…

- Am ajuns la spital cu o perie de WC infipta in fund: - Cum s-a intamplat asta? ma intreaba doctorul. - Am intalnit o tipa tare azi-noapte in club. Un lucru a condus la altul, pana ne-am trezit la mine acasa... - Si ea s-a dedat la asa chestii perverse?! - Nu ea, i-am…

- Un tip la restaurant: - Dați-mi mâncarea cea mai buna care o aveți pe meniu astazi, va rog! - Limba de vita cu masline e bine? - Vai ce scârbos, sa manânci ceva care a fost în gura la altcineva! Mai bine dați-mi un ou fiert!