Bancul zilei: Educatoarea anului Un copil, la gradinita, incearca sa isi incalte cizmulitele. Pentru ca nu se descurca, a cerut ajutor educatoarei. Cu tot trasul si impinsul, cizmulitele nu voiau nicidecum sa intre. Pana cand a reusit totusi sa il incalte, educatoarei i-au aparut broboane de transpiratie pe frunte. De aceea aproape ca i-au dat lacrimile cand copilul i-a zis: "Doamna, dar sunt puse invers..." Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Un cowboy batran a intrat intr-un bar si a comandat o cafea. Pe cand isi bea cafeaua, langa el se aseaza o tanara. Cere o cafea, apoi se intoarce catre cowboy si-l intreaba: – Esti un cowboy adevarat? El ii raspunde: Mi-am petrecut toata viata imblanzind taurii, mergand cu cirezile, concurand la rodeouri,…

- Incendiu mare la un spital. Ca de obicei, sosesc operativ SMURD-ul si pompierii. Actioneaza organizat, se lupta cu flacarile, dar isi fac treaba profesionist, sting incendiul si intervin pentru salvarea persoanelor aflate in pericol. La urma, seful formatiei raporteaza managerului de spital: - Domnule…

- De 60 de ani un batran mergea zilnic la Zidul Plangerii din Ierusalim. Despre acest batran aude si o reportera de la CNN si se hotaraste sa-i ia un interviu. Ajunge ea la Zid si afla care este batranul. Dupa 45 de minute batranul isi termina rugaciunea si reportera il abordeaza pentru a-i lua interviul.…

- Doua tipe seara tarziu pe strada. O patrula de jandarmi le opreste. Seful patrulei zice: – Buna seara, actele la control, va rog! Una dintre tipe raspunde: – Sunt stewardesa, tocmai ce am sosit dintr-un voiaj si acum merg repede spre casa sa fac un dus, sa ma schimb, pentru ca tocmai am fost anuntata…

- Doi politisti (unul mai batran, celalalt mai tanar) stateau ascunsi cu radarul, cand vad venind, tare, un X6. - Ba, ce tare vine asta, zise ala mai batran. - Cu cat vine? intreaba...

