Bancul zilei: Dorinta indeplinita

O bunicuta se prezinta la examenul de admitere la facultate. Ia toate examenele cu brio si intra. Totusi, examinatorii, curiosi, o intreaba, la ce ii mai trebuie scoala la varsta asta, ca doar e pensionara... - Ah, nicidecum pentru cariera...

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Bula, in pauza, a scris apasat pe tabla: "Eu sunt cel mai tare barbat. Bula." Invatatoarea, o femeie tanara si draguta, intra in clasa, se uita la tabla si citeste. Apoi ii spune lui Bula: - Dupa ora, sa ma astepti...

- Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul in fata, plangea de rupea pamantul. Vazandu-l asa de dezamagit, barmanul il intreaba: - Dar ce s-a intamplat? - Pai, acum opt luni, a murit mama si mi-a lasat 20.000$... - Condoleantele mele...

- Unui parasutist nu-i reuseste acrobatia si aterizeaza intr-un pom din curtea unui ardelean. Gazda ii aduce o scara ca sa-l dea jos. - Voiam sa bat un record, dar n-am reusit, se necajeste parasutistul.- No, cum n-ai...

- Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 martie 2018. Jupiter va intra, pentru patru luni și jumatate, in mișcare retrograda Berbec In dimineața zilei de 10 martie, inițiative destul de radicale: Berbecii, mai ales cei nemulțumiți de felul in care se desfașoara viața sau activitatea lor profesionala,…

- Berbec In dimineața zilei de 10 martie, inițiative destul de radicale: Berbecii, mai ales cei nemulțumiți de felul in care se desfașoara viața sau activitatea lor profesionala, vor incerca sa-și schimbe stilul de viața sau preocuparile in așa el incat ei sa apara intr-o lumina mai buna care sa le puna…

- Un tip intra intr-un local si ii spune chelneritei: - Vreau un sandwich cu o felie de paine alba, una de paine neagra si una de paine integrala, prajite mediu. Pune sunca si branza pe stratul de jos, puiul, frunza de laptuca si rosia pe stratul de sus. Pune maioneza pe fiecare strat. taie cojile si…

- Eram la facultate, deja incepuse ora de vreo 15 minute cand intra o colega de clasa, un pic ciufulita, cu ochii semiinchisi si un mers nu prea sigur,... se vedea ca avusese o noapte furtunoasa, saraca. Desigur, profesorul, un tip dur la 50 de ani, indignat de o asemenea aparitie, i se adreseaza: - Domnisoara,…

- La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia. Fotograful se gandi: 'De ce sa-i mai fotografiez, daca seamana leit unul cu altul? O sa le dau aceeasi fotografie!'. Cand primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea si spune:

- Pe parcursul zilei de miine, 27 februarie, in Republica Moldova se va afla intr-o vizita oficiala prim-ministrul Romaniei, Vasilica-Viorica Dancila, noteaza Noi.md. Astfel, pe parcursul zilei, circulația pe unele strazi centrale ale capitalei va fi limitata temporar, și anume in perimetrul strazilor:…

- Azi e ziua decisiva in Liga 1, urmand sa se stabileasca ultimele doua echipe calificate in play-off. Dinamo, Poli Iași și Viitorul se lupta pentru doua locuri, iar tensiunea dintre cele 3 combatante e din ce in ce mai mare. Poli Iași, formație care s-ar califica in play-off daca o invinge pe Viitorul,…

- UITUC… Zeci de vasluieni care s-au dus la Kaufland in aceasta dimineața au fost nevoiți sa ocoleasca jumatate de magazin pentru a-și face cumparaturile. Si asta pentru ca ușile de la intrare nu au vrut sa se mai deschida. De vina ar fi un angajat al magazinului, care a uitat cheile acasa. Pentru ca…

- Prezent in platoul ”Prietenii de la 11”, Jean Paler spune un super banc. ”Nevasta se angajeaza și el, un bețiv, taia frunze la caini toata ziua. Uite daca tot stai acasa gatește rața asta”. Continuarea este geniala!

- Autor: ANDO [DNA, #rezist] Galerie: View the full image Asaltul final View the full image Asaltul final Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Laura Codruta Kovesi

- Ieri am fost extrem de aproape sa bifam un nou bilet castigator. Arsenal nu a avut nicio problema in a se impune pe terenul suedezilor de la Ostersunds, insa in FCSB - Lazio, in ciuda marilor ratari consemnate, s-a marcat un singur gol. Din fericire acesta a apartinut echipei noastre, care spera acum,…

- Horoscopul zilei de 15 Februarie aduce o multime de vesti pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, alti au noroc in dragoste, iar cei mai ghinionisti nativi au parte de o zi agitata si cu probleme. Descopera ce iti rezerva astrele, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- O doamna de 83 de ani statea langa marginea unui vas de croaziera. In acea zi era un vant foarte puternic, iar femeia isi tinea bine palaria, pentru a nu fi luata de vant. Un domn mai in varsta, din Marea Britanie, s-a apropiat de ea si i-a zis:- Ma scuzati, doamna. Nu vreau sa fiu nepoliticos si prea…

- 2018 a fost pana acum un an memorabil pentru sportiva nascuta la Sinaia. Mai intai, a patruns, in premiera, in Top 100 WTA, iar acum a fost convocata pentru prima data in echipa de Fed Cup a Romaniei.

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. Russell Grant, astrolog…

- Gigel ii spune mamei: Mama … Gigel ii spune mamei: – Mama, ieri dupa ce-ai plecat de-acasa, a venit o tanti blonda si frumoasa si s-a dus cu tata in camera si… Mama-sa il intrerupe: – Stii ce!? sa repeti asta ca uite tocmai vine taica-tu acasa! Intra acasa tatal, mama ii…

- Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune:- Va rog sa o deschideti la loc, altfel am sa mor sufocata aici! - Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discutie care devine...

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- O sotie indoliata, o fiica de 15 ani, o familie indurerata si multa tristete a lasat in urma sa Ionuț Boștinaru, tanarul de 40 de ani, care a fost gasit spanzurat, joi, intr-o anexa din gospodaria din Farcașești. Electricianul de la CEO a fost condus pe ultimul drum, duminica, de cateva sute…

- Vine domnul Cohen la "Biroul de Avocati: Rabinovici, Brechar, Weinstein, Lindman, Katz si Ivanov". El cere ca dosarul sa fie preluat de Ivanov. - Dar de ce nu vreti unul din ceilalti parteneri?, intreaba secretara. - Stiti...

- O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de conducere. Pentru ca nu stia incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit. Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat...

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi, indiferent de…

- Astazi va avea loc Cricova Wine Run, o cursa unica in Europa, la adincimea de 100 m, prin galeriile subterane de la Cricova, pe distanța de 10 km, Republica Moldova. Competiția se va desfașura pentru al treilea an consecutiv. La ea pot participa sportivii amatori și profesioniști. Alte evenimente ale…

- Mai mulți tineri pasionați de robotica au dus România pe podiumul inteligenței mondiale. Țara noastra s-a clasat pe poziția secunda de sumo robotic la Tokyo, fiind cea mai buna performanța de pâna acum. Cel care i-a facut vicecampioni a fost robotul autonom Cheetah, o mașina…

- Hyeon Chung este marea senzatie de la Australian Open 2018. Dupa ce i-a eliminat succesiv pe fratii Zverev - pe Misa in turul 1 si Sasa in turul 3 - tanarul sud-coreean l-a eliminat luni pe fostul numar 1 mondial, Novak Djokovic. Hyeon Chung a castigat in trei seturi, scor 7-6 (4), 7-5, 7-6…

- Am inceput in forta si acest weekend, iar ponturile de ieriA ne-au adus castiguri considerabile.A Analizand profesionist oferta zilei, cu dueluri programate din Franta, Turcia, Olanda sau Portugalia, am reusit sa livram pariorilor un set de 7 pronosticuri corecte.A

- Alti trei jucatori din randul capilor de serie de pe tabloul masculin de simplu al turneului de la Australian Open au fost eliminati in cea de-a patra zi a competitiei: David Goffin (7), Stan Wawrinka (9) si Sam Querry (13). Elvetianul Roger Federer (favorit 2) s-a calificat in turul al treilea la Melbourne,…

- Ana Bogdan a invins-o pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, a 11-a favorita a turneului de la Melbourne. Romanca, prezenta pentru a doua oara consecutiv pe tabloul principal de la Australian Open, s-a impus in fata frantuzoaicei in doua seturi, scor 6-3, 6-2, dupa doar o ora si 24 de minute de joc.…

- Leo Messi a uimit din nou intreaga planeta, dupa ce in meciul de Cupa, Barcelona - Celta Vigo 5-0, a oferit o pasa uluitoare catre Jordi Alba. Dupa meci, au aparut tot felul de meme-uri dupa un instantaneu cu momentul pasei lui Messi, iar victima fanilor romani a fost Gabi Enache, fundașul celor de…

- Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui batranel: - Mai prietene, suntem colegi de atata timp, furam impreuna si la cantar si la ambalaj si la dat restul, ma rog, asa cum e specific breslei noastre, dar in fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet…

- Cel putin 17 persoane au murit in urma ploilor abudente din sudul Californiei care au dus la inundatii si aluncari de teren, a anuntat, miercuri, seriful din Santa Barbara, Bill Brown, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea si comanda o bere. - Cat costa ? - Nimic domnule, e din partea casei. - Serios ? - Da, domnule. Uitati aici si un sandvich tot din partea casei...

- Am inceput cu dreptul noua saptamana, iar majoritatea propunerilor din fotbal s-au dovedit a fi castigatoare.A Pe langa acestea, biletul zilei, care ne-a adus pe plus pentru a 5-a oara in primele 8 zile ale anului.A

- Timp de doua zile la rand, judecatorul-activist de la Cluj, Cristi Danileț, a atacat Evenimentul zilei pe pagina sa de facebook. Cu un limbaj de mahala, de care nu l-aș fi banuit a fi capabil atunci cand am avut un dialog in sediul redacției noastre, unde sosise pentru un interviu, domnul Danileț iși…

- Mesterul Manole, cocotat pe schele, spoia tavanul manastirii. Ramane fara var in galeata. Ca sa nu se dea jos de pe schele, striga la unul dintre cei noua mesteri mari, calfe si zidari: – Macheee! Var! Mache, rezemat de zidul manastirii...

- Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie: Prima lui sotie, activista de partid, noaptea in pat, ii tot spunea: Mai mult si mai bine, Mitica! A doua, era profesoara: Repeta, Mitica, ii tot spunea. A treia...

- La data de 30 decembrie 2017, in jurul orei 15.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un barbat de 52 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,50 mg/l alcool…

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Berbec In prima parte a zilei de 30 decembrie, neliniști de noapte cu privire la viitorul financiar sau la o situație care s-a ivit in ultimul moment și care le-a grevat o suma de bani. Intre 30 decembrie, dupa ora 10:31′ și 1 ianuarie dimineața, dorința de a comunica cu ceilalți nu este la fel de armonios…

- Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune: - Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini…

- Sursa foto Facebook Andrei Ciurcanu …