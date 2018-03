Bancul zilei: Despre recorduri

Stiri pe aceeasi tema

- Un tip intra intr-un local si ii spune chelneritei: - Vreau un sandwich cu o felie de paine alba, una de paine neagra si una de paine integrala, prajite mediu. Pune sunca si branza pe stratul de jos, puiul, frunza de laptuca si rosia pe stratul de sus. Pune maioneza pe fiecare strat. taie cojile si…

- Eram la facultate, deja incepuse ora de vreo 15 minute cand intra o colega de clasa, un pic ciufulita, cu ochii semiinchisi si un mers nu prea sigur,... se vedea ca avusese o noapte furtunoasa, saraca. Desigur, profesorul, un tip dur la 50 de ani, indignat de o asemenea aparitie, i se adreseaza: - Domnisoara,…

- La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia. Fotograful se gandi: 'De ce sa-i mai fotografiez, daca seamana leit unul cu altul? O sa le dau aceeasi fotografie!'. Cand primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea si spune:

- Berbec S-ar putea sa vi se propuna o colaborare. Va sfatuim sa nu va grabiți sa o acceptați, fiindca riscați ca partenerul de viața sa va reproșeze ca neglijați viața de familie. Spre seara sunt șanse sa va relaxați in compania unor persoane apropiate.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri, 28 februarie, excepția de neconst. a disp. art.3, art.10, art.11 și art.13 din Legea nr.51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, in forma anterioara modificarii prin Legea nr.255/2013, dar și a dispozițiilor art.13 din același act normativ,…

- Politistii Postului de Politie Mihalt l-a identificat pe un minor de 16 ani, din comuna Bucerdea Grinoasa, ca banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dimineata zilei de 10 februarie a.c. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 9 februarie, tanarul…

- Laura Codruta Kovesi are mari probleme in ultimele doua saptamani! Contestata vehement de politicienii cu probleme penale, sefa DNA a fost propusa pentru revocare de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Totul s-a intamplat dupa ce postul de televiziune Antena 3 a difuzat inregistrarile din sediul…

- Primarii ravnesc la pensiile speciale pe care le vor avea deputatii si senatorii si vor si ei la fel. La reuniunea Asociatiei comunelor unde au participat premierul si mai multi ministri, alesii din tara s-au plans ca banii pe care ii primesc la incheierea activitatii nu le ajung. Cerinta edililor vine…

- Prezent in platoul ”Prietenii de la 11”, Jean Paler spune un super banc. ”Nevasta se angajeaza și el, un bețiv, taia frunze la caini toata ziua. Uite daca tot stai acasa gatește rața asta”. Continuarea este geniala!

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE, INSCRIERE CLASA ZERO. Unitatile de invatamant au la dispozitie saptamana aceasta sa definitiveze listele cu numarul de clase pregatitoare pe care le vor constitui, iar pe 26 februarie, vor face publice informatiile care sa le permita parintilor sa afle detalii despre…

- Evenimentul zilei va invita la avanpremiera filmului Scurtcircuit! Pelicula prezinta povestea tulburatoare a unei tragedii care a mistuit viața a șase bebeluși, dar pe langa tragedia in sine, filmul este despre speranța și ajutor. Proiecția va avea loc pe 21 februarie 2018, ora 19:30, la Cinema PRO,…

- Ingrediente: 4 cartofi medii 3-4 felii subtiri de bacon cateva linguri sos de rosii cu busuioc 50 gr cascaval 2 linguri ulei sare, piper. Mod de preparare: Se spala bine cartofii sub...

- O doamna de 83 de ani statea langa marginea unui vas de croaziera. In acea zi era un vant foarte puternic, iar femeia isi tinea bine palaria, pentru a nu fi luata de vant. Un domn mai in varsta, din Marea Britanie, s-a apropiat de ea si i-a zis:- Ma scuzati, doamna. Nu vreau sa fiu nepoliticos si prea…

- Adrian Radulescu, care a fost adjunct al fostului comandant al Poliției Prahova, a vorbit luni, la „Sinteza zilei cu Mihai Gadea”, despre mafia din județ. Adrian Radulescu a fost unul dintre cei carora procurorul Negulescu Mircea le-a fabricat dosare penale. Radulescu a fost reținut…

- Ziua de sambata ne intampina cu sute de evenimente din fotbalul european de top si nu numai. Analizam profesionist partidele programate si extragem acele pronosticuri capabile sa ne aduca pe plus.A A

- Gigel ii spune mamei: Mama … Gigel ii spune mamei: – Mama, ieri dupa ce-ai plecat de-acasa, a venit o tanti blonda si frumoasa si s-a dus cu tata in camera si… Mama-sa il intrerupe: – Stii ce!? sa repeti asta ca uite tocmai vine taica-tu acasa! Intra acasa tatal, mama ii…

- Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune:- Va rog sa o deschideti la loc, altfel am sa mor sufocata aici! - Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discutie care devine...

- AC Milan a obținut doar un punct din deplasarea de la Udinese, scor 1-1, dupa ce avantajul „rosssonerilor" a fost anulat de un autogol. VIDEO cu golurile Suso a deschis scorul pentru formația pregatita de Gennaro Gattuso in minutul 9, printr-un trasor expediat de la peste 30 de metri care nu i-a dat…

- Vine domnul Cohen la "Biroul de Avocati: Rabinovici, Brechar, Weinstein, Lindman, Katz si Ivanov". El cere ca dosarul sa fie preluat de Ivanov. - Dar de ce nu vreti unul din ceilalti parteneri?, intreaba secretara. - Stiti...

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura presedintia rotativa a Consiului UE, a facut ironii pe seama „modelului romanesc“, afirmand ca nu are cu cine lucra la Bucuresti, pentru ca oficialii romani ajung in „cateva luni la arest, unul cate unul“.

- O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de conducere. Pentru ca nu stia incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit. Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat...

- INTERZIS… Soferilor vasluieni le pasa mai mult de masini decat de oameni. Doar asa ne putem explica aceasta fotografie. Este incredibil tupeul acestui individ nesimtit, care si-a parcat bolidul taman pe trotuarul de langa Primaria Vaslui. Ce o fi fost in mintea lui? Ca toti oamenii zboara sau ca circula…

- Iata care piese de teatru le puteți urmari astazi: Spectacole: Aladin - 12:00, Teatrul Republican "Luceafarul", Chișinau, str. Veronica Micle, 7 Casatoria secreta - 16:00, Teatrul National De Opera Si Balet Maria Biesu RM, Chișinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 152 Casatoria secreta – Premiera - 16:00,…

- „Paza este asigurata de catre Poliția Locala, nu mai poate intra nimeni in apartament. Geamurile au fost acoperite cu bucați din placaj din lemn, la fel ca in zona Primaverii. Ușa a fost reparata ...

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Americanul Tennys Sandgren, aflat la abia a treia sa participare pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam, ajuns acum la 97 de ani, are o explozie intarziata la Melbourne. Sportivul din Tennessee, care i-a eliminat pe Australian Open 2018 pe Jeremy Cardy, Stan…

- „Roțile tuturor utilajelor, camioanelor și vehiculelor care vor ieși din șantier vor fi spalate in așa fel incat sa nu murdareasca strazile din municipiu”, Marian Murariu, viceprimarul ...

- Centrul Cultural German Iasi si Institutul Francez Iasi va invita marti, 23 ianuarie 2018, in Sala„Benjamin Fondane” a Institutului Francez, la o seara franco-germana, organizata cu scopul de a marca 55 de ani de la semnarea Tratatului Elysee, moment istoric pentru reconcilierea dintre cele doua țari.…

- In timp ce sarbii petreceau Revelionul pe rit vechi, in unele magazine din Timișoara au aparut deja decorațiunile pentru Paști. Iepurași din pluș, pui de gaina in ou, coșulețe pentru oua vopsite sau lumanari in diferite forme specifice acestei sarbatori stau deja pe rafturile magazinelor. Prețurile…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui batranel: - Mai prietene, suntem colegi de atata timp, furam impreuna si la cantar si la ambalaj si la dat restul, ma rog, asa cum e specific breslei noastre, dar in fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet…

- Cererea ministrului de Interne, Carmen Dan, de demitere a sefului Politiei Romane a fost ignorata ieri de premierul Mihai Tudose. Acesta a anuntat in sedinta de Guvern ca Bogdan Despescu, seful IGPR, are la dispozitie o saptamana sa prezinte un plan pentru remedierea situatiei care a dus ministerul…

- Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea si comanda o bere. - Cat costa ? - Nimic domnule, e din partea casei. - Serios ? - Da, domnule. Uitati aici si un sandvich tot din partea casei...

- Zilele acestea Desertul Sahara a devenit un peisaj de basm, dupa ce dunele sale au fost acoperite de un strat de zapada. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului. La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Arhiepiscopul Tomisului, InaltPreaSfintitul Teodosie, a reusit sa faca din nou spectacol la slujba de sfintire a apei, din Ajunul Bobotezei. Imaginea cu el urcat pe cisterna care a adus apa in fata Catedralei Arhiepiscopale Petru si Pavel din Constanta face deliciul internautilor.

- Mesterul Manole, cocotat pe schele, spoia tavanul manastirii. Ramane fara var in galeata. Ca sa nu se dea jos de pe schele, striga la unul dintre cei noua mesteri mari, calfe si zidari: – Macheee! Var! Mache, rezemat de zidul manastirii...

- Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie: Prima lui sotie, activista de partid, noaptea in pat, ii tot spunea: Mai mult si mai bine, Mitica! A doua, era profesoara: Repeta, Mitica, ii tot spunea. A treia...

- Dupa un an și jumatate de la dezvaluirile din EVZ, Curtea de Conturi devoaleaza abuzurile Primariei din Navodari, care a sancționat cu o cifra uriașa o firma care i-a facut treaba, pe banii sai

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune: - Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini…

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- Sfanta Mucenița Iuliana a trait la granița dintre secolule III și IV, in timpul lui Maximian (286-305). Era din Nicomidia (oraș langa Constantinopol), copila unor parinți bogați, care o logodesc cu un senator elin pe nume Eleusie, ajuns ulterior prefect.

- Se intalnesc un rocker cu un manelist si se iau la bataie. Se bat… pana se omoara. Ajung in purgatoriu. Se uita Iisus la ei si ii intreaba: – Ati fumat?– Da.– Ati baut?– Da.– Ati avut femei?– Da.– Ati injurat?– Da.– Tu, ii spune Iisus manelistului,…

- Doctorul chirurg soseste la spital si se intereseaza de agenda zilei: - Sora, ce avem de facut azi? - La inceput doua operatii usoare: de la un accident frontal de automobil si de la un traumatism in constructii. Apoi...

- Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.Ea: 'Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?'Merge mai departe si o invita la un pahar.Raspunsul e acelasi:…

- Ieri, Romania a consemnat o zi istorica, ziua in care Regele Mihai I a fost condus pe ultimul drum nu doar de intreaga sa familie, de rudele sale de sange albastru si de reprezentanti de seama ai societatii, ci si de poporul pe care l-a iubit nespus. Foto: Casa Regala/Daniel Angelescu, Cristian Coposesc

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, Lucian Romașcanu, i-a propus Președintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, decorarea Filarmonicii ”George Enescu” cu Ordinul ”Meritul Cultural”, cu ocazia Zilei de 15 ianuarie 2018 – Ziua Culturii Naționale. Propunerea vine ca urmare a faptului ca anul viitor…

- Doi ardeleni intra într-un bar. Ion îl întreaba pe Gheo:- No, ma, ce esti asa de catranit?- Apai, abia astept s'ajung acasa si sa rup chilotii muierii.- D-apai, ce ai ma cu chilotii femeii?- Apai ma, ase ma strâng…

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6346 +0.0014 +0.03 % Dolar american 3.9285 +0.0100 -0.26 % Francul elvetian 3,9729 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca…