Bancul zilei: Despre avantaje n comunism Moscova, februarie 1980, ora 3 noaptea, minus 40 de grade, coada la carne, vreo trei sute de oameni. Pe la 5, apare macelarul, care le zice:

– N-o sa vina multa. Am primit indicatii de la Centrala sa nu dau la evrei.

Fara sa protesteze, vreo patruzeci de oameni se desprind din coada si pleaca prin viscol.

Pe la 7.30, macelarul iese si zice:

– M-au sunat de la Comitetul municipal. O sa fie putina rau. Cica sa nu dau la ai care nu-s membri de partid.

… Peste o suta de oameni se retrag tacuti.

La 11, macelarul iese iar:

– Am primit un telefon de…

Sursa articol: hotnews.ro

