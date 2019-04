Bancul zilei: Deputații britanici și Brexit-ul Un barbat merge la doctor avînd instrumentul cam lung (50 cm.). Ajuns în fața doctorului, îi spune care este problema. Doctorul sta și se gîndește un timp, dupa care îi spune: “nu-ți fac operație, dar vezi ca în padurea din spate este o broscuța care, daca îi spui ca vrei sa o iei de nevasta, va zice NU și ți se va scurta cu 10 cm. Merge omul în padure, gasește broscuța, o întreaba:

-Vrei sa fii soția mea?

la care broscuța raspunde:

-Nu!

Se uita omul în pantaloni, mirat constata ca într-adevar s-a scurtat cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legislatorii britanici vor putea supune miercuri la vot opt "alternative" la Brexit, in incercarea de a gasi o solutie pentru iesirea din impasul in care se afla in acest moment demersurile de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, a indicat presedintele Camerei comunelor, John Bercow, transmite…

- Deputatii britanici au respins - cu un scor foarte strans -, miercuri, optiunea unei iesiri din Uniunea Europeana (UE) fara acord, insa riscul unei rupturi brutale continua sa planeze in cazul in care Londra nu reuseste sa se inteleaga cu Bruxellesul, relateaza AFP.

- Optiunea "no deal" ("fara acord", in engleza) este reclamata de catre sustinatorii unei rupturi clare cu UE, care vad in ea promisiunea unui Regat Unit infloritor, capabil sa incheie acorduri comerciale ambitioase in intreaga lume, incepand de la 29 martie. Ea ingrijoreaza, in schimb, mediul economic.…

- Uniunea Europeana ar putea ajunge la o intelegere cu Marea Britanie in problema granitei irlandeze inainte de 12 martie, data la care deputatii britanici ar urma sa supuna din nou la vot acordul intre guvernul premierului Theresa May si Bruxelles cu privire la iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Membrii Camerei Comunelor au aprobat, miercuri seara, un amendament sustinut de guvern care solicita premierului Theresa May sa se asigure ca garantiile privind drepturile cetatenilor UE, convenite cu Bruxelles-ul, vor fi protejate dupa Brexit indiferent de rezultatul negocierilor, transmit Reuters…

- Aproape 70% dintre britanici cred despre concetatenii lor ca au devenit "mai agresivi in ceea ce priveste politica si societatea" dupa referendumul pe tema Brexit din 2016, potrivit Barometrului Edelman Trust, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Una din sase persoane s-a…

- Soțul:- Draga mea, îți dai seama ca de la o vreme, orice aș spune eu, tu ma contrazici imediat?Soția:- Nu-i adevarat!!Scene conjugale IISoția, încheind o controversa minora:- Noi doi suntem total diferiți unul de altul...Soțul:- Draga mea, nici nu-ți dai seama cât noroc poți sa…

- Într-o unitate de tancuri, unei grupe de proaspeti recruti li se prezinta pentru prima oara un tanc. Plutonierul comandant de grupa începe sa le explice: - Tancul este de tip T-55, fabricat în URSS. Are cineva vreo întrebare? Nimeni nu întreaba nimic. - Pe tanc,…