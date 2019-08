Bancul zilei: Cum se mai schimbă lucrurile La cei 68 de ani ai sai, o vaduva avea din nou un pretendent, pe Bula.

Odata, acesta o mângâia pe genunchi, apoi spuse:

– Acum, o sa zici, probabil, ca pot sa te privesc, dar sa nu te ating.

– Oh, Bula, raspunse aceasta, la vârsta mea poti sa ma atingi, dar sa nu privesti. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda mishto. Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea... nimic. Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma... Avocatul, enervat:- Uite, hai sa jucam un joc mishto! Eu iti pun tie o intrebare si daca nu stii imi dai 5$, apoi imi pui tu mie o intrebare…

- Criminalistul Bogdan Banica a scris un mesaj pe contul sau de Facebook in care arata ca agentii din strada nu se fac vinovati de tragedia uriasa de la Caracal. „Principalii vinovati sunteti voi, gulerele albe, cei ce promovati in functii de conducere incompetenti, fini si cumetri, incompetenta ucide,…

- - Extraordinar cum a evoluat medicina, dom'le, zise bunica. - Cum asa, bunico? - Pai inainte cand ma duceam la doctor trebuia sa ma dezbrac, iar acum este suficient sa-i arat limba.

- Unde o cedam de dragul celorlalti? Unde ne simtim ca acasa si unde nu? Ce putem schimba la noi pentru ca aceste elemente specifice ale Racului sa se aseze frumos in viata noastra zi de zi si sa ne aduca beneficii si nu blocaje sau stres? Iata ce rezerva astrele pentru fiecare zodie: Horoscop…

- Eugen Teodorovici a declarat, sambata, referitor la faptul ca Marian Oprișan a fost huiduit la Congres, ca orice gest are interpretare pentru fiecare. El a precizat ca e un moment de rascruce pentru partid și daca acesta va fi bine gestionat, atunci lucrurile se vor schimba pentru toata lumea.„Orice…

- Daca e sa ne raportam la o zicala din batrani „lunea nici iarba nu crește”, motiv pentru care echipa Bihon.ro a decis sa nu se ingrijeasca de responsabilitațile zilei de luni, ci sa serveasca cititorilor o evadare din cotidian prin abordarea unor teme de actualitate. In prezentul articol,…

- Avand in vedere ca pe parcursul zilei de ieri am difuzat mai multe știri in care am relatat ca autorittațile locale din comuna Pianu, voluntari și Crucea Roșie Romana s-au implicat in ajutarea sinistraților o cititoare a sebesinfo.ro ne-a informat ca lucrurile nu ar sta intocmai chiar așa și ca in Pianu…

- Patru asasini celebri, veniți in Romania ca sa "se ocupe" de un celebru politician, așteptau noaptea, pe un acoperiș, cu puștile cu luneta, pregatiți sa il impuște. - Cat e ceasul? intreba unul dintre asasini. - Doua noaptea, ii raspunse alt asasin...