Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Buna Vestire), este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este prima sarbatoare…

- „Este ministrul care a facut un rau enorm Romaniei, atat in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar, cat si in ceea ce priveste imaginea Romaniei in strainatate. Tudorel Toader a actionat ca un luptator impotriva intereselor Romaniei in plan extern. Din nefericire, aceasta obsesie bolnavicioasa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sosit, sambata, la Resita, pentru a participa la Conferinta judeteana de alegeri a PSD Caras-Severin, el fiind intampinat cu huiduieli de un grup de cateva zeci de protestatari, in timp ce social-democratii caraseni l-au aplaudat, transmite...

- Romanii celebreaza, duminica, Dragobetele, sarbatoarea iubirii, una din cele mai vechi tradiții romaești. Puțini sunt insa cei care știu ca pentru a avea noroc in dragoste trebuie sa urmeze o serie de obiceiuri transmise din generație in generație inca din vremuri stravechi.Obiceiuri și…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea pare ca și-a pierdut din nou cumpatul fața de jurnaliști dupa doua zile de dezbateri asupra bugetului. De aceasta data, jurnalistul Protv Alex Dima a fost invitat ...la baie dupa ce a pus o intrebare despre fondurile...

- Programare telefonica la medicul de familie: - Buna ziua, sunt Popescu! Ma simt foarte rau, am febra, ameteli...va rog, o programare... - De astazi in trei saptamani, la ora 12. - Se poate, va rog, mai devreme? Ma simt foarte rau. - Bine, bine, va trec de la 11.

- PSD se reuneste, astazi, la Palatul Parlamentului, in prima sedinta a Comitetul Executiv din acest an. Este prima aparitie publica a lui Liviu Dragnea in 2019. Liderul PSD va prezenta proiectul de buget, dar si strategia pentru a bloca valul de plecari spre partidul lui Victor Ponta. Sedinta este programata…

- Mi-am sunat un vechi prieten, inginer, sa vad ce mai face. Spre surpriza mea , mi-a relatat, plin de importanta ca experimenteaza, sub o foarte riguroasa supraveghere, tratamente aquatermale asupra ceramicii, aluminiului si otelului. Am ramas foarte impresionat! Abia într-un târziu,…