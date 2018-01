Bancul zilei: Cum sa te intelegi bine cu vecinii Sotul si sotia, toata noaptea au facut sex. A doua zi, vecinul, mos Ion, i se plange sotului: - Vecine, seara, cand voi faceti sex, strigatele si gemetele voastre, se aud in tot blocul. Nu ati putea s-o faceti mai in liniste? - Cum mai in liniste? - Fa ce vrei, macar cu scotch astupa-i gura sotiei, dar sa fie liniste. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Mesterul Manole, cocotat pe schele, spoia tavanul manastirii. Ramane fara var in galeata. Ca sa nu se dea jos de pe schele, striga la unul dintre cei noua mesteri mari, calfe si zidari: – Macheee! Var! Mache, rezemat de zidul manastirii...

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie: Prima lui sotie, activista de partid, noaptea in pat, ii tot spunea: Mai mult si mai bine, Mitica! A doua, era profesoara: Repeta, Mitica, ii tot spunea. A treia...

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune: - Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini…

- Se intalnesc un rocker cu un manelist si se iau la bataie. Se bat… pana se omoara. Ajung in purgatoriu. Se uita Iisus la ei si ii intreaba: – Ati fumat?– Da.– Ati baut?– Da.– Ati avut femei?– Da.– Ati injurat?– Da.– Tu, ii spune Iisus manelistului,…

- Doctorul chirurg soseste la spital si se intereseaza de agenda zilei: - Sora, ce avem de facut azi? - La inceput doua operatii usoare: de la un accident frontal de automobil si de la un traumatism in constructii. Apoi...

- Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.Ea: 'Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?'Merge mai departe si o invita la un pahar.Raspunsul e acelasi:…

- Doi ardeleni intra într-un bar. Ion îl întreaba pe Gheo:- No, ma, ce esti asa de catranit?- Apai, abia astept s'ajung acasa si sa rup chilotii muierii.- D-apai, ce ai ma cu chilotii femeii?- Apai ma, ase ma strâng…

- Sarbatorile de iarna la politisti In preajma sarbatorilor de iarna, doi politisti se gandesc ca ar trebui sa faca ceva ca sa umple frigiderul. Dupa multa socoteala se hotarasc sa mearga la tara in inspectie. Acolo dupa multe controale il prind pe un taran nu cu toate in regula. Taranul ca sa scape le…

- Conform conditiilor reality-show-ului fiecare concurent putea sa-si ia pe insula nelocuita doar cate un singur obiect. Ion si-a luat o carte, Vasile un casetofon, Costel si-a luat calculatorul iar Bula si-a luat...

- Pentru ca maine este luni și incepe o noua saptamana, vremea nu este nici ea prea prietenoasa, așa ca vrem sa va facem sa zambiți. V-am pregatit un banc despre trei surori la varsta a treia, pe care speram sa-l gasiți și voi la fel de amuzant.

- Soțul gelos iși suna soția: Soțul: – Draga mea, unde ești? Soția: – Acasa, dragul meu. Soțul: – Ești sigura? Soția: – Da! Soțul: – Pornește blenderul, te rog. Soția merge la bucatarie și pornește blenderul. Soțul: – Bine, draga mea, te cred. Ai grija de tine. In ziua urmatoare, barbatul decide sa…

- Examen final la facultatea de medicina. Studentul, nu neaparat unul foarte bine pregatit se holbeaza neajutorat la foaia de examen. Subiectul: "Scrieti 4 avantaje ale alaptatului la san". Ce sa scrie? Ofteaza, se gandeste si in final se hotaraste sa scrie ce-i trece prin minte...

- Sotul se intoarce, negru de suparare, de la spital unde este internata soacra. Sotia il intalneste in usa: - Cum se simte mama? - Mama ta este sanatoasa ca un cal, in curand va fi externata si va ramane la noi...

- Costica vine acasa usor afumat, dar vesel.– Pune masa, nevasta, ca mi-e o foame… Sta el la masa, cand aude un zgomot pe balcon. Iese pe balcon si gaseste un ins numai in camasa si chiloti.– Ce faci, ma, la mine pe balcon ?, se infurie Costica.– Domnule, fi rezonabil, intervine cel…

- Un medic rezident foarte tanar si neexperimentat asista prima lui pacienta la nastere. La sfarsit, medicul intreaba pe profesorul care l-a asistat daca s-a descurcat bine. Profesorul a zambit si i-a zis: - Tinand cont ca este pentru prima data...

- O soferita derapeaza pe un drum de munte si intra cu masina intr-un sant. In apropiere vede o turma de oi cu trei ciobani.-Oameni buni, nu ma ajutati sa scot masina din sant, ca va platesc.Se pun ciobanii pe treaba si scot masina din sant.-Cum vreti sa va platesc: cu bani sau in natura?-In…

- Un grup de oameni de mai multe natii vorbesc depre dificultatea unor limbi. - Franceza e oribila - plange francezul. Imaginati-va, ca noi zicem "bordo" si scriem "Bordeaux"! - Pai, si ce - zice batranu'...

- O femeie se decide sa isi duca sotul intr-un club de striptease pentru a sarbatori ziua lui de nastere. La intrare, paznicul il intampina:-Salut, Dane, ce mai faci?Sotia, uimita, il intreaba daca a mai fost acolo.-A, nu. E din echipa mea de bowling.Asezati la o masa, vine o chelnerita…

- Într-un trib de indieni, fiul cel mare îl întreaba pe taica-su foarte curios, scrie dcnews.ro – Tata, pe mine de ce ma cheama Pana de Vultul? De la ce provine numele? – Pai, în timp ce tu veneai pe lume, un vultur zbura deasupra tribului nostru…

- O ambulanta goneste pe strazi si la o intersectie se rastoarna si accidenteaza un pieton. Soferul coboara imediat, ridica victima, o instaleaza pe targa si continua drumul spre spital. La un moment dat, se intoarce...

- In fiecare noapte, dracii faceau cate un chef strasnic, ascultau manele si se distrau mutand gardul despartitor mai inspre rai.Azi asa, maine mai rau,se manie Dumnezeu si-i zice lui Scaraotchi:-Muta gardul unde a fost ca sa nu ajungem la judecata!-Doamne, fa cum ti-e voia,dar nu uita…

- Bancul de vineri: O tanara statea pe o banca in parc O tanara statea pe o banca in parc, cand un individ ce parea boschetar se aseaza langa ea si o intreaba:– Domnisoara, vresi sa facesi amor cu mine?!– Nu!– Atunci, va rog sa plecati din patul meu!

- Amenzi mai mari pentru cei care refuza sa se legitimeze sau sa mearga la sediul poliției, precum și pedepse cu inchisoarea pentru vecinii galagioși sau pentru cei care jignesc polițiștii sunt prevazute intr-un proiect de lege pus joi in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). MAI…

- Gasindu-și nevasta cu un strain in pat, rabufnește:- Ai innebunit! Nu te gandești deloc la mine! Aaaa ... acum ințeleg de ce aveai tu bani de haine scumpe! Panarama ce ești! De la el e mia de dolari pe care mi-ai dat-o ieri?- Da…- Și cei 2000$ de saptamana trecuta?- Da…-…

- „Vin ciobanii printre munți, ciobanița, palaria clopul...” Așa o intampinau romanii,cu inimile saltand, din Banat pana hat, in Delata Dunarii, din Bucovina pana la Olt... Și-i fredonau melodiile și-și reflectau dorul și bucuria in ochii aceia vii care pareau ca ei inșiși dau glas jienelor și invatitelor,…

- -La un cabinet medical psihiatric isi face prezenta un individ. -Domnule doctor sa stiti ca am inebunit, am inebunit, AM INEBUNIT!!!!! -Stati domnule, luati si va linistit putin, totul va fi bine, va ascult, ce s-a intamplat??? -Aseara am fost la iubita mea… – Si atunci ati inebunit….???…

- La data de 5 iunie 2003, Consiliul Europei și Uniunea Europeana au stabilit desfașurarea in fiecare an, in ziua de 25 octombrie, a Zilei europene a justiției civile, cu scopul de a aduce in atenția cetațenilor europeni a modul de funcționare a justiției și de a sprijini dezvoltarea unui spațiu judiciar…

- Intotdeauna mi-a placut combinatia de gusturi dulce-iute. Si pentru ca la dulciuri, la ciocolata mai ales merge de minune, am zis ca si la fripturi trebuie sa fie la fel de spectaculos. Intr-adevar, e o combinatie perfecta intre dulce si iute. Ingrediente2 pulpe de curcan, 4 ling miere,…

- „Este un nivel de avarie care implica oprirea obligatorie generala pentru ca riscam sa intre aerul pe coloana. In momentul in care intra aerul pe coloanele de aductiune este o chestiune mai grava ...

- Presedintele Trump il intreaba pe seful CIA: - Cum naiba de stiu evreii tot ce facem, inainte chiar sa actionam? Generalul ii raspunde: - Domnule Presedinte, evreii au o expresie: "Vus tutuh?" (adica "ce se-ntampla?"). Cand se-ntalnesc...

- Cum doar pe Spynews.ro citiți cele mai tari bancuri, ne-am gandit sa va mai facem puțin sa radeți. Cu siguranța bancul de astazi este unul dintre cele mai tari de pana acum. Noi am ras cu lacrimi!

- De o doamna mai plinuta, In timp ce mergea pe strada, se apropie un cersetor: - Doamna, de 5 zile nu am mancat nimic. - Ehee, de-as avea si eu asa vointa.... *** Doi prieteni discuta despre cure de slabit si diete: - Prietena mea tine o cura de slabit, de 3 saptamani.…

- Un restaurant foarte elegant. Unul dintre clienti si-a legat servetelul la gat. Seful de sala cheama ospatarul si ii spune: - Atrage-i, te rog, politicos, atentia, ca aici nu se obisnuieste asa ceva! Ospatarul se duce...

- BERBEC: Nativii nascuți in aceasta zodie sunt extrem de energici inca de dimineața și acest lucru se va vedea in acțiunile lor de pe parcursul zilei. Vor duce la bun sfarșit orice sarcina li se va da și vor rezolva probleme mai vechi. TAUR: Astrele sunt de partea acestor nativi…

- Ion: Ma Gheo, aseara aproape ca l-am vazut pe tata'tau. Gheo: Doamne feri, d'apai ce vorba-i asta, ma Ioane? Ori l-ai vazut, ori nu l-ai vazut; cum ii asta ca aproape ca l-ai vazut? Ion: Pai ma, tata'tau nu lucra in gara la Dej? Gheo: Ba....

- Cei care considera ca e un pacat sa rulezi un Bugatti sau Lamborghini in Romania ar face bine sa nu se uite la acest clip. Imaginati-va un Bugatti ingropat in Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, imediat dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un camin studentesc. Tanara, care mai este cercetata pentru infractiuni de furt, va fi prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale.…