Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de garda trecu pe lânga un salon. Din interior se auzeau racnete de durere… Intra… Un pacient internat își da cu ciocanul peste degetele de la o mâna…Medicul: – Simți vreo satisafcție, când faci așa ceva?Pacientul: – Desigur!Medicul:…

- Managerul, secretara și reprezentantul de vânzari au mers într-un local sa ia masa. Acolo au gasit o lampa foarte veche din care s-a ivit Djin și le-a spus: - Voi îndeplini câte o dorința pentru fiecare.- Eu sunt prima, eu prima a zis secretara. - Vreau acum…

- Dieta cu prune te ajuta sa slabesti in doar cinci zile. Tot ce trebuie sa faci este sa adaugi prunele in meniul tau zilnic. In acest fel vei pierde chiar si 3 kilograme intr-un timp foarte scurt.

- O doamna cu voce suava da telefon la un minister. - Buna ziua, aș vrea sa vorbesc cu domnul ministru. - Cine sunteți? - Sunt Lola, fosta lui colega de liceu. - Minți ca o nenorocita, ministrul nostru nici macar nu a facut liceul!***** Bula, la revederea de 20 de ani, se adreseaza…

- Intr-un avion, un avocat nimereste langa o blonda mishto. Bla, bla, tot incerca sa intre in vorba cu ea... nimic. Blonda se uita pe geam, mai incerca sa doarma... Avocatul, enervat:- Uite, hai sa jucam un joc mishto! Eu iti pun tie o intrebare si daca nu stii imi dai 5$, apoi imi pui tu mie o intrebare…

- - Extraordinar cum a evoluat medicina, dom'le, zise bunica. - Cum asa, bunico? - Pai inainte cand ma duceam la doctor trebuia sa ma dezbrac, iar acum este suficient sa-i arat limba.