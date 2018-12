Stiri pe aceeasi tema

- O blonda ajunge la Miss World printre primele trei locuri. La intrebarea de departajare, primeste urmatorul enunt: Numiti trei piese de William Shakespeare. Blonda se pronunta: – 10 cm, 15 cm, 20 cm.

- In anii '70, intr-un sat sasesc a ajuns primar un moldovean. In timpul inundațiilor catastrofale din 1970, dinspre acel sat au venit zeci de cereri de emigrare in Germania. Contrariata, Securitatea trimite un "agent constatator" sa vada ce-i cu cererile astea intempestive ale sașilor. Acesta intra in…

- Se intalnesc calul și magarul prin oraș, iar calul il invita pe magar la el acasa, sa bea ceva. Intra in casa, pe toți pereții postere cu Calul avand ditamai coroanele verzi la gat. Uimit, Magarul il intreaba pe Cal care-i treaba de are coroanele alea mari la gat. Acesta ii spune pe un ton superior…

- Un urs batran ii zice colegului mai tanar: - Ma, ești imberb, asculta la mine! Cand vrei sa mananci oameni, nu te duci pur și simplu la cort, iei omul și il mananci! Nu se face așa... - Dar cum sa fac...

- Ministrii Teodorovici și Andrușca stau la o bere in octombrie 2018 si vorbesc de-ale guvernarii.- Mai, zice Teodorovici, tie cum iti merge?- Prost tare, zice-al doilea, da' tie?- Prost, prost, e criminala situatia...