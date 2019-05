Bancul zilei: Congresul international pentru reducerea natalității Un doctor român se întoarce din China unde participse la un congres internațional pentru reducerea natalitațîi. Toți se aduna în jurul lui, curioși sa afle cum au rezolvat chinezii problema.

- E foarte simplu. Când barbatul vine la consultație, doctorul îl pune sa-și așeze testicolele pe masa, le ține bine, ia ciocanul și le trage una tare cât poate.



Pe cei prezenți îi trece un fior rece pe spinare. Unul zice cu jumatate de voce:

- Dar nu doare?

La care doctorul, calm:

- Doar daca-mi dau din greșeala cu ciocanul în deget. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt foarte multe date concrete si cred ca nu are rost sa le precizam pe toate. Ele sunt in studiul de fundamentare, sunt in contractul de parteneriat public-privat, sunt pe site. Cateva sunt importante: 1,4 miliarde euro este valoarea investitiei din care partenerul public pana la 25% si pana la…

- "A fost selectat un consortiu chinezo-turc cu care urmeaza sa avem discutii in perioada urmatoare, cei de la Comisia Nationala de Prognoza impreuna cu Ministerul Transpotrurilor, pe parte tehnica, pentru a identifica cele mai bune solutii, iar implementarea va incepe, va asigur, cat de repede se…

- Ministerul roman de Externe știa ca Madagascarul este gata sa-l extradeze pe Radu Mazare, dar nu a raspuns nici pana astazi solicitarii oficiale privind eliberarea unei copii dupa mandatul internațional de arestare, de care autoritațile acestei țari aveau nevoie, potrivit ...

- DIETAZiua 1Am scapat de toata mâncarea nesanatoasa din casa...A fost delicioasa...*****S-a dovedit stiintific: trufele pot preveni ciroza, cancerul si obezitatea.Daca cumperi un kilogram de trufe, nu mai ai bani de alcool, de tigari sau de mâncare.*****-…

- La vama, polițistul și câinele de la brigada anti-drog.- Câinele meu spune ca ați consumat ceva droguri... va supunem la un test.- Cine, eu? Dumneavoastra vorbiți cu câinele și eu am consumat droguri?!*********Proprietarul unei firme de construcții vorbește…

- O cantitate moderata de alcool consumata zilnic poate crește riscul de accident vascular cerebral, potrivit rezultatelor unui studiu facut de o echipa de cercetatori de la universitațile din Oxford, Marea Britanie, și Beijing, China, informeaza bbc.com preluat de mediafax.Vezi și: Profilul…

- Un individ își ia ziarul de dimineața sa-l citeasca. În el, la rubrica decese e un anunț în care scrie ca a murit. Își ia telefonul și își suna cel mai bun prieten. – Ai citit ziarul? Spune ca am murit! – Da, am vazut! Da’ ce, ai voie cu telefonul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii, impreuna cu lucratorii vamali intr un container sosit din China, a unor jocuri creative…