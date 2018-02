Bancul zilei: Chestie de incredere Vine domnul Cohen la "Biroul de Avocati: Rabinovici, Brechar, Weinstein, Lindman, Katz si Ivanov". El cere ca dosarul sa fie preluat de Ivanov. - Dar de ce nu vreti unul din ceilalti parteneri?, intreaba secretara. - Stiti... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de conducere. Pentru ca nu stia incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit. Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat...

- Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui batranel: - Mai prietene, suntem colegi de atata timp, furam impreuna si la cantar si la ambalaj si la dat restul, ma rog, asa cum e specific breslei noastre, dar in fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet…

- Grupul statuar ‘Eminescu si muza’, amplasat in Parcul Central din Galati si realizat de Frederik Storck, a fost vandalizat aproape in fiecare an dupa 1989, inainte de 15 ianuarie, ziua de nastere a marelui poet, ultima actiune de acest fel avand loc pe 17 decembrie. Potrivit unei informari transmise…

- Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea si comanda o bere. - Cat costa ? - Nimic domnule, e din partea casei. - Serios ? - Da, domnule. Uitati aici si un sandvich tot din partea casei...

- Mesterul Manole, cocotat pe schele, spoia tavanul manastirii. Ramane fara var in galeata. Ca sa nu se dea jos de pe schele, striga la unul dintre cei noua mesteri mari, calfe si zidari: – Macheee! Var! Mache, rezemat de zidul manastirii...

- Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie: Prima lui sotie, activista de partid, noaptea in pat, ii tot spunea: Mai mult si mai bine, Mitica! A doua, era profesoara: Repeta, Mitica, ii tot spunea. A treia...

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Zilele de profit se inmultesc, intr-un moment excelent. Am bifat 4 bilete ”verzi” din ultimele 6 propuse, intr-o perioada in care avem mare nevoie de castiguri suplimentare, pentru cadouri si mini-vacante. A

- Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune: - Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini…

- Investitia pe combo-ul propus astazi o facem din banii ce ne-au intrat in cont ieri. Am mizat pe un bilet castigator, compus din ”over-ul” pe puncte, 149.5, in duelul de Euroliga de baschet dintre Maccabi Tel Aviv si Fenerbahce (scor 82-73) si pe 10 sau mai multe cornere in meciul de Cupa Olandei dintre…

- Se intalnesc un rocker cu un manelist si se iau la bataie. Se bat… pana se omoara. Ajung in purgatoriu. Se uita Iisus la ei si ii intreaba: – Ati fumat?– Da.– Ati baut?– Da.– Ati avut femei?– Da.– Ati injurat?– Da.– Tu, ii spune Iisus manelistului,…

- In cursul dimineții zilei de marți, 19 decembrie, pe raza județului Cluj circulația se desfașoara normal. In condițiile in care precipitațiile sub forma de ninsoare au fost reduse din punct de vedere cantitativ, din cauza temperaturilor scazute, unele drumuri județene au fost afectate de fenomenul de…

- Doctorul chirurg soseste la spital si se intereseaza de agenda zilei: - Sora, ce avem de facut azi? - La inceput doua operatii usoare: de la un accident frontal de automobil si de la un traumatism in constructii. Apoi...

- Un tanar invita in oras o tanara care lucreaza ca profesoara de religie. Cand se plimba prin parc, el ii ofera o tigara.Ea: 'Nu, mersi, ce le-as spune dupa aceea copiilor la scoala?'Merge mai departe si o invita la un pahar.Raspunsul e acelasi:…

- Biroul permanent a decis, luni, ca pana la sfarsitul saptamanii deputatii sa lucreze, in prima parte a zilei in plenul Camerei, urmand ca a doua parte a zilei sa fie dedicata dezbaterii bugetului de stat pentru anul 2018 si celui privind asigurarile sociale, a declarat deputatul PSD Ioana Bran.

- Doi ardeleni intra într-un bar. Ion îl întreaba pe Gheo:- No, ma, ce esti asa de catranit?- Apai, abia astept s'ajung acasa si sa rup chilotii muierii.- D-apai, ce ai ma cu chilotii femeii?- Apai ma, ase ma strâng…

- Cartea „O viața pierduta pentru Sistem” scrisa de Iulian Surugiu se gasește, incepand de joi, la chioșcurile de ziare și in magazine din toata țara. Lansarea a avut loc in prezența ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan. Volumul este difuzat cu sprijinul „Evenimentul zilei”

- Sarbatorile de iarna la politisti In preajma sarbatorilor de iarna, doi politisti se gandesc ca ar trebui sa faca ceva ca sa umple frigiderul. Dupa multa socoteala se hotarasc sa mearga la tara in inspectie. Acolo dupa multe controale il prind pe un taran nu cu toate in regula. Taranul ca sa scape le…

- Incepand cu 6 decembrie, in perioada sarbatorilor de iarna, oamenii sunt mai buni, mai frumoși, mai ințelepți si fac gesturi minunate fata de toți cei dragi. Fie ca aceasta perioada sa va aduca tuturor multe zambete frumoase de la oamenii din jur si sa puteti impartași tot ce aveti mai bun cu ei. La…

- Conform conditiilor reality-show-ului fiecare concurent putea sa-si ia pe insula nelocuita doar cate un singur obiect. Ion si-a luat o carte, Vasile un casetofon, Costel si-a luat calculatorul iar Bula si-a luat...

- Selectionerul Ambros Martin nu se entuziasmeaza dupa nicio partida castigata. Schiteaza niste zambete, este multumit ca echipa aduna puncte dupa puncte, dar inca echipa nu arata ca nivel al jocului, asa cum isi imagineaza. Este obisnuit de cativa ani sa joace numai pentru trofee, motiv pentru care…

- Pentru ca maine este luni și incepe o noua saptamana, vremea nu este nici ea prea prietenoasa, așa ca vrem sa va facem sa zambiți. V-am pregatit un banc despre trei surori la varsta a treia, pe care speram sa-l gasiți și voi la fel de amuzant.

- Soțul gelos iși suna soția: Soțul: – Draga mea, unde ești? Soția: – Acasa, dragul meu. Soțul: – Ești sigura? Soția: – Da! Soțul: – Pornește blenderul, te rog. Soția merge la bucatarie și pornește blenderul. Soțul: – Bine, draga mea, te cred. Ai grija de tine. In ziua urmatoare, barbatul decide sa…

- Un blogger australian a aratat cum personal, timp de 18 luni, s-a ocupat de restaurarea unui sport car clasic Porsche 911. Toate lucrarile au fost compilate intr-un filmulet care are o durata de putin peste patru minute.

- Examen final la facultatea de medicina. Studentul, nu neaparat unul foarte bine pregatit se holbeaza neajutorat la foaia de examen. Subiectul: "Scrieti 4 avantaje ale alaptatului la san". Ce sa scrie? Ofteaza, se gandeste si in final se hotaraste sa scrie ce-i trece prin minte...

- Javi Reyes, fostul preparator fizic al lui Dinamo, e rezervat cand vorbește despre criticile publice aduse lui și lui Cosmin Contra pentru perioada petrecuta la Dinamo. "M-am simțit foarte bine acolo. Am trait o perioada extraordinara spre sfarșitul sezonului trecut. Am jucat și o finala. O experiența…

- Niciodata nu e bine, ba ca nu se cade sa rasune orasul de manele care abia mai razbat prin perdelele de fum de la gratarele pe care se prajesc micii, carnatii, friptanele, frigaruile si alte cele, ba ca asa suntem noi, romanii, ne gandim doar la burta si la desfatarea urechilor si ochilor cu productii…

- Sotul se intoarce, negru de suparare, de la spital unde este internata soacra. Sotia il intalneste in usa: - Cum se simte mama? - Mama ta este sanatoasa ca un cal, in curand va fi externata si va ramane la noi...

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Costica vine acasa usor afumat, dar vesel.– Pune masa, nevasta, ca mi-e o foame… Sta el la masa, cand aude un zgomot pe balcon. Iese pe balcon si gaseste un ins numai in camasa si chiloti.– Ce faci, ma, la mine pe balcon ?, se infurie Costica.– Domnule, fi rezonabil, intervine cel…

- Sambata (25 noiembrie 2017) va fi innorat in cea mai mare parte a zilei in București, dar vom vedea și razele soarelui. Sunt slabe șanse de precipitații, vantul va sufla foarte slab (5 km/h). In dimineața zilei de sambata, vor fi 6 grade Celsius, iar la amiaza vom avea o maxima de 11 grade Celsius.…

- Un medic rezident foarte tanar si neexperimentat asista prima lui pacienta la nastere. La sfarsit, medicul intreaba pe profesorul care l-a asistat daca s-a descurcat bine. Profesorul a zambit si i-a zis: - Tinand cont ca este pentru prima data...

- Ingrediente – Tarta cu ciocolata de post 350 g tofu120 ml lapte de migdale120 g unt de cacao350 g ciocolata neagra de postsare grunjoasa, opțional Pentru blat25 biscuiți de post5 linguri unt de cacao. Citeste si Tarta cu ghimbir si caise Mod…

- “Stiți ce mi-a raspuns? «Incercați sa va trimiteți copilul la toaleta in timpul orei. ». Raspunsul unei doamne care conduce o unitate scoalara. Ne mai plangem ca in scoli exista ...

- O soferita derapeaza pe un drum de munte si intra cu masina intr-un sant. In apropiere vede o turma de oi cu trei ciobani.-Oameni buni, nu ma ajutati sa scot masina din sant, ca va platesc.Se pun ciobanii pe treaba si scot masina din sant.-Cum vreti sa va platesc: cu bani sau in natura?-In…

- Un grup de oameni de mai multe natii vorbesc depre dificultatea unor limbi. - Franceza e oribila - plange francezul. Imaginati-va, ca noi zicem "bordo" si scriem "Bordeaux"! - Pai, si ce - zice batranu'...

- O femeie se decide sa isi duca sotul intr-un club de striptease pentru a sarbatori ziua lui de nastere. La intrare, paznicul il intampina:-Salut, Dane, ce mai faci?Sotia, uimita, il intreaba daca a mai fost acolo.-A, nu. E din echipa mea de bowling.Asezati la o masa, vine o chelnerita…

- Într-un trib de indieni, fiul cel mare îl întreaba pe taica-su foarte curios, scrie dcnews.ro – Tata, pe mine de ce ma cheama Pana de Vultul? De la ce provine numele? – Pai, în timp ce tu veneai pe lume, un vultur zbura deasupra tribului nostru…

- O ambulanta goneste pe strazi si la o intersectie se rastoarna si accidenteaza un pieton. Soferul coboara imediat, ridica victima, o instaleaza pe targa si continua drumul spre spital. La un moment dat, se intoarce...

- In fiecare noapte, dracii faceau cate un chef strasnic, ascultau manele si se distrau mutand gardul despartitor mai inspre rai.Azi asa, maine mai rau,se manie Dumnezeu si-i zice lui Scaraotchi:-Muta gardul unde a fost ca sa nu ajungem la judecata!-Doamne, fa cum ti-e voia,dar nu uita…