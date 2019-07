Bancul zilei: Cerere neobișnuită Cei 12 apostoli merg la un han si cer o masa de 26 de locuri pentru Cina cea de Taina.- Bine, dar câti sunteți voi?- 12 si cu Învațatorul nostru Iisus 13.- Pai și atunci de ce va trebuie o masa pentru 26 de persoane?!- Pai... fiindca noi stam toți pe aceeași parte! Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Un barbat statea pe veranda cu sotia sa. La un moment dat, spune: "Te iubesc!" Sotia raspunde: "Vorbesti tu... sau berea din tine?" Barbatul: "Eu vorbesc... cu berea"

- Un urs batran ii zice colegului mai tanar:- Ma, ești imberb, asculta la mine! Cand vrei sa mananci oameni, nu te duci pur și simplu la cort, iei omul și il mananci! Nu se face așa...- Dar cum sa fac, șefu? - Mai puștane, asculta la mine. Intai și intai, te ivești pe dupa copac...

- Intra barbatul nervos pe ușa, arunca cumparaturile în mijlocul camerei, se trântește pe canapea, se descalța și își arunca șosetele pe masa, deschide televizorul și urla:- Nevasta, în momentul acesta adu-mi repede o bere !!!! Pâna nu începe!!Femeia se conformeaza…

- In cadrul unui experiment sociologic, unei grupe de 50 de oameni in care erau in mod egal femei și barbați i s-a dat un text și insarcinarea sa așeze in cadrul acelui text o virgula.Textul era: "Daca barbatul ar ști realmente valoarea pe care o are femeia...

- Un doctor român se întoarce din China unde participse la un congres internațional pentru reducerea natalitațîi. Toți se aduna în jurul lui, curioși sa afle cum au rezolvat chinezii problema. - E foarte simplu. Când barbatul vine la consultație, doctorul îl pune…

- - Medicul meu a insistat sa trec pe la dumneavoastra, spuse pacientul catre psihiatru. Dumnezeu știe de ce, caci eu am o casnicie fericita, o slujba sigura, mulți prieteni, n-am griji... - Hm, spuse psihiatrul, luându-și carnetul de notițe. Și de când ai senzația asta?

- Iepurasul de Paste, mare vedeta in aceste zie, este invitat cu sotia in emisiunea lui David Copperfield. Magicianul scoatea zeci de iepurasi dintr-un joben. Iepurasul se uita uimit si ii zice sotiei: - N-a fost rau deloc, dar sa stii ca metoda noastra e mai buna.