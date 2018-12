Stiri pe aceeasi tema

- Bunicul isi intreaba nepotul ce-ar vrea sa primeasca de Craciun.– Vreau o bicicleta, un iPod, niste ghete de fotbal si Nintendo Wii, raspunse pustiul.– Cand eram copil, spuse bunicul, primeam doar...

- O blonda ajunge la Miss World printre primele trei locuri. La intrebarea de departajare, primeste urmatorul enunt: Numiti trei piese de William Shakespeare. Blonda se pronunta: – 10 cm, 15 cm, 20 cm.

- In anii '70, intr-un sat sasesc a ajuns primar un moldovean. In timpul inundațiilor catastrofale din 1970, dinspre acel sat au venit zeci de cereri de emigrare in Germania. Contrariata, Securitatea trimite un "agent constatator" sa vada ce-i cu cererile astea intempestive ale sașilor. Acesta intra in…

- Un urs batran ii zice colegului mai tanar: - Ma, ești imberb, asculta la mine! Cand vrei sa mananci oameni, nu te duci pur și simplu la cort, iei omul și il mananci! Nu se face așa... - Dar cum sa fac...

- Un copil, la gradinita, incearca sa isi incalte cizmulitele. Pentru ca nu se descurca, a cerut ajutor educatoarei. Cu tot trasul si impinsul, cizmulitele nu voiau nicidecum sa intre. Pana cand a reusit totusi sa il incalte, educatoarei i-au aparut broboane de transpiratie pe frunte. De aceea aproape…

- Un cowboy batran a intrat intr-un bar si a comandat o cafea. Pe cand isi bea cafeaua, langa el se aseaza o tanara. Cere o cafea, apoi se intoarce catre cowboy si-l intreaba: – Esti un cowboy adevarat? El ii raspunde: Mi-am petrecut toata viata imblanzind taurii, mergand cu cirezile, concurand la rodeouri,…