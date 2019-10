Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați discuta la un pahar de bere:- Ieri seara am început dieta lichida și am facut și puțina mișcare...- Adica?- Am baut doua sticle de vin și am cazut pe scari

- Discuta doua prietene:- Draga, azi soțul meu m-a sunat și mi-a spus ca lucreaza pana tarziu. - Sunt ingrijorata, pentru ca se intampla cam des in ultimul timp.- Aaa, am avut și eu problema asta...

- Medicul de garda trecu pe lânga un salon. Din interior se auzeau racnete de durere… Intra… Un pacient internat își da cu ciocanul peste degetele de la o mâna…Medicul: – Simți vreo satisafcție, când faci așa ceva?Pacientul: – Desigur!Medicul:…

- Un barbat se întoarce acasa rosu la fata si transpirat. – Ai baut! zice sotia. – Nicio picatura! – Dar abia te tii pe picioare! Spune sincer, cât ai baut? – Nu am baut. – Atunci repeta ce zic eu: un vultur sta pe pisc cu-n pix în plisc.…

- - Ați fost ministru în ultimii ani, cu un salariu de bugetar. De unde aveți atîția bani? - Din noptiera. - Dar cine-i pune acolo? - Soția. - Dar ea de unde-i ia? - Îi dau eu. - Dar dumneavoastra de unde-i aveți? - Domnule anchetator, v-am spus doar:…

- La cei 68 de ani ai sai, o vaduva avea din nou un pretendent, pe Bula.Odata, acesta o mângâia pe genunchi, apoi spuse:– Acum, o sa zici, probabil, ca pot sa te privesc, dar sa nu te ating.– Oh, Bula, raspunse aceasta, la vârsta mea poti sa ma atingi, dar sa…

- - Extraordinar cum a evoluat medicina, dom'le, zise bunica. - Cum asa, bunico? - Pai inainte cand ma duceam la doctor trebuia sa ma dezbrac, iar acum este suficient sa-i arat limba.