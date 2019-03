Bancul zilei: Bulă, un copil înțelegător Vecinii lui Bula au un nou nascut. Din nefericire acesta s-a nascut fara urechi. Când familia lui Bula este invitata la vecini pt. a vedea copilul, tatal lui Bula îl ia de-o parte și-i explica:



- Copilul asta e marea lor bucurie, îl doresc de mult! Daca spui ceva despre urechile lui te bat de te rup!

- Am înțeles, zice Bula.



Când ajung în casa vecinilor și dau cu ochii de copil, Bula zice entuziasmat mamei copilului:

- Vai ce copil frumos!



Mama rasufla ușurata. Bula continua:



- Ce mânuțe dragalașe, ce piciorușe frumoase…… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

