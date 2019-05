Bancul zilei: Așteptare în zadar Patru asasini celebri, veniți in Romania ca sa "se ocupe" de un celebru politician, așteptau noaptea, pe un acoperiș, cu puștile cu luneta, pregatiți sa il impuște. - Cat e ceasul? intreba unul dintre asasini. - Doua noaptea, ii raspunse alt asasin... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Doi prieteni foarte buni se întâlnesc pe strada:- Salut, prietene! Am auzit ca ai facut primul tau salt cu parașuta. Ce curajos! Cum te-ai simțit?- Ca o pasare, dragul meu!- Cum adica ca o pasare?!- Am zburat și m-am rahațit pe mine, am zburat și m-am rahațit pe mine...

- Domnul Georgescu, pensionar în vârsta, fara pensie speciala, batea la usile doctorilor. Ajuns la un spital se adreseaza unei surori de la fisier! - Am nevoie de un doctor specialist si de ochi si de urechi. - Nu avem un astfel de doctor. Pentru ce va trebuie? - Pentru…

- "Klaus Iohannis vorbea de infractori in fruntea statului. Cel care fura 6 case este infractor? Este! Dovedit! Cel care refuza sa dea inapoi banii statului este infractor? Este! Mai ușor cu asta, ca nu are de ce sa vorbeasca. Citeste si Liviu Dragnea, acuzatii grave la adresa lui Klaus Iohannis:…

- Summit istoric. Liderii UE au adoptat Declarația de la Sibiu Sibiul a fost pentru o zi locul de intalnire al celor mai puternici oameni din Europa. La summitul UE de la Sibiu, presedinti, premieri si lideri de la Bruxelles au anuntat in Romania calea pe care va merge Uniunea Europeana pentru viitorii…

- Ziua Mamei, o celebrare a mamei și a dedicației acestora pentru copii. Ziua mamei se sarbatoreste in Romania in prima duminica a lunii mai, respectiv in data de 5 mai. A fost instituita in 2009, intr-un act normativ ce prevede, totodata si sarbatorirea Zilei tatalui, in cea de-a doua duminica a lunii…

- Sondaj italian anul 2025, guvernul italian face un sondaj in randul cetatenilor: – Imigrantii din Romania reprezinta o problema? 35% au raspuns: „Si, un grande problema!” 65% au raspuns: „Absoluto nicio problemo, manca-ti-as!”. Vezi și … Post-ul Bancul zilei: Sondaj italian despre romani apare prima…

- La vama, polițistul și câinele de la brigada anti-drog.- Câinele meu spune ca ați consumat ceva droguri... va supunem la un test.- Cine, eu? Dumneavoastra vorbiți cu câinele și eu am consumat droguri?!*********Proprietarul unei firme de construcții vorbește…

- Pentru prima oara in istorie, documentul prin care Churchill a vandut Romania lui Stalin va fi expus.. Este vorba de celebrul „acord al procentajelor”, agreat de premierul britanic si dictatorul sovietic la Kremlin, in Octombrie 1944.