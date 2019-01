Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul anului 2018 a insemnat pentru una dintre cele mai cunoscute banci comerciale din Romania, cu filiala și la Lugoj, finalul activitații. In urma fuziunii, Bancpost și Banca Transilvania vor continua, incepand din 2019, sub un singur brand: Banca Transilvania. Astfel, din 3 ianuarie…

- Capitalizarea Bursei de Valori Bucuresti a scazut in aceasta saptamana cu 15,54% de la 162,02 miliarde de lei cat se inregistrat luni, la 136,84 miliarde de lei vineri, dupa ce Guvernul a anuntat ca va adopta o serie de masuri fiscal - bugetare, printre care taxarea activelor bancare si plafonarea pretului…

- Special Antreprenorii din Cluj: Romania poate mentine ritmul de crestere economica din ultimii ani doar prin investitii Tweet Print Mail Autor: Madalina Panaete astazi, 00:07 0 Continuarea cresterii economice a Romaniei va fi asigurata doar prin investitii, cresterea salariilor si majorarea…

- Aproape 117.000 de companii din Romania si-au inchis afacerile ori s-au aflat in dificultate, in primele 10 luni din acest an, in crestere cu peste 5.600 fata de perioada similara din 2017, releva o analiza de specialitate, data luni publicitatii, potrivit Agerpres. Astfel, din totalul celor…

- Dupa ce Bancpost a fost preluata de catre Banca Transilvania, clientii acesteia au trecut in portofoliul BT, iar acum sunt in perioada de tranzitie. In perioada urmatoare, clientii Bancpost vor primi cardul corespondent BT prin curieriat, la cele aproape 500 de sedii ale Bancii Transilvania sau la unele…

- BT a emis aproape 440.000 de carduri noi pentru clienții Bancpost, numar echivalent cardurilor Bancpost cu care s-au facut tranzacții dupa 1 iulie 2017. Cum pot afla clienții Bancpost de unde îsi pot prelua cardul: Din informarea primita postal, la domiciliu; Apelând una dintre…

- Clientii Bancpost vor primi, in perioada urmatoare, cardul corespondent BT prin curieriat, la cele aproape 500 de sedii ale Bancii Transilvania sau la o parte dintre unitatile Bancpost.Astfel, BT a emis aproape 440.000 de carduri noi pentru clientii Bancpost, numar echivalent cardurilor…

- Vicepresedintele PSD, Doina Pana, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca raportul comisiei care a analizat activitatea ministrilor social-democrati a fost definitivat si predat la partid, urmand ca prim-ministrul Viorica Dancila sa il analizeze si sa ia deciziile finale in ceea ce priveste…