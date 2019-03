Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a aruncat in aer, in aceasta dimineața, bancomatul unei banci amplasat in centrul comunei Viziru, din județul Braila. Acesta a folosit o butelie, pentru a falicita furtul banilor din ATM, iar explozia nu a fost foarte puternica. Poliția Braila a fost sesizata de eveniment, la ora 04.12, de…

- Seara zilei de miercuri a fost una de comsar pentru Karim Benzema! Cu atacantul francez pe teren, Real Madrid a fost eliminata in semifinalele Cupei Spaniei, dupa ce a pierdut categoric, pe propriul teren, disputa cu rivala Barcelona, scor 0-3. In plus, casa fotbalistului a fost pradata de hoti, chiar…

- Un container cu haine donate de ramniceni pentru persoane aflate in dificultate a fost spart inainte de sarbatorile de Craciun. Hotii au fost surprinsi prin intermediul camerelor de supraveghere.

- In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3.00, hoții au spart o casa de pariuri din Satu Mare și au fugit cu seiful cu bani. Hoții au fost foarte bine pregatiți și au știut exact unde se afla seiful de la agenția din strada Octavian Goga, a anunțat presasm.ro . Hoțul sau hoții au ridicat seiful…

- La data de 12 decembrie, politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Drobeta Turnu Severin au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la locuintele a doi tineri, de 30 si respectiv 35 de ani, ambii din comuna Obreja, judetul Caras Severin, banuiti de savarsirea…

- Caz șocant la Ploiești, unde o fetița de doar 13 ani a incercat sa comita un gest necugetat. Copila a vrut sa-și puna capat zilelor, așa ca a incercat sa se arunce de la etajul șase al unei parcari supraetajate.