Stiri pe aceeasi tema

- NADLAC. 240 de minute este timpul oficial de așteptare, luni dimineața, pentru ca șoferilor camioanelor sa li se verifice documentele pentru ca mai apoi sa li se permita accesul pe teritoriul Ungariei Aplicația Poliției de Frontiera afișeaza 240 de minute ca fiind timpul de așteptare pe sensul de…

- Școala Profesionala „George Coșbuc”este una dintre școlile caștigatoare ale concursului de selecție pentru includerea in programul Digitaliadași prima școala din județul Satu Mare. Astfel, va incepe noul an școlar cu un laborator digital complet echipat, cu materiale digitale educaționale pentru Matematica…

- Al 26- lea turneu ITF de dublu castigat de Irina Bara pana acum in cariera. Anul trecut a facut pereche cu Mihaela Buzarnescu, iar acum cu rusoaica Valentina Ivakhnenko, locul 435 WTA la dublu, fosta 104 in 2016. La Biarritz (Franta), Irina (locul 76 WTA la dublu) si Valentina…

- In zona de N-V a Romaniei, boala evolueaza in 3 judete, Satu-Mare, Salaj si Bihor, prezenta virusului fiind confirmata in 13 localitati. Au fost ucisi 1.375 de porci domestici si au fost afectati 15 porci mistreti. In zona de S-E a Romaniei, boala a fost confirmata in 194 de localitati, din judetele:…

- Duminica, 23 septembrie, orele 18.30, publicul satmarean este așteptat la unul dintre cele mai insolite evenimente muzicale ale toamnei: concertul din cadrul Turneului național „100 x Enescu”, organizat de dirijorul Cristian Lupeș și Bucharest Festival Orchestra. Bilete pentru concert pot fi achiziționate…

- In cursul lunii august 2018, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 123 controale, din care 69 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 54 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 153 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat din județul Neamț, condamnat la 2 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat. In data de 04.09.2018,…

- In noaptea de joi, 30 spre astazi, 31 august, in jurul orei 03.00, polițiștii au identificat in trafic pe raza municipiului Satu Mare, un tanar, de 21 de ani, din Livada, care se afla la volanul unui autoturism fara a poseda permis de conducere. De asemenea, fiind testat cu aparatul alcooltest a rezultat…