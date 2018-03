Băncile şi firmele de leasing îi vor executa MAI GREU pe cei care s-au împrumutat Potrivit unui proiect de lege, care a trecut de comisiile de specialitate din Senat, orice poprire pe conturi va putea fi facuta abia dupa ce un judecator va spune ca suma ramasa de plata nu contine comisioane abuzive. Masura va aduce, insa, costuri suplimentare celor pe care alesii vor sa-i ajute, spun bancherii. Procedurile devin mai greoaie, recuperarea banilor in caz de neplata devine mai dificila. Toate acestea in sistemul bancar reprezinta riscuri. Care se traduc de fapt in costuri mai mari. Judecatorii decid si acum soarta romanilor care nu-si mai pot achita datoriile. In cel mai mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

