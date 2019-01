Stiri pe aceeasi tema

- BNR a publicat o statistica legata de evolutia numarului de credite in franci elvetieni, un subiect extrem de durerors pentru clientii din Romania, care in anii anteriori au fost afectati de cresterea cursului de schimb leu/franc elvetian.

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isarescu, a declarat, sambata, intr-o emisiune la Digi24, ca, desi in alte tari, in timpul crizei, cand bancile au fost in pericol, statele le-au salvat cu banii contribuabililor, in Romania nici macar un leu nu s-a luat din buzunarul cuiva ca sa…

- Vasilescu a precizat ca patru miliarde de euro au fost aduse in Romania de actionarii bancilor, in timp ce guvernele si opinia publica tipau ca bancile scot bani din tara. "Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit…

- Pentru creditele de consum și ipotecare, gradul de indatorare este stabilit, de marți, 1 ianuarie 2019, la cel mult 40% din venitul net pentru cele in lei și 20% pentru cele in valuta, atat pentru cele accesate de la banci, cat și pentru cele de la IFN-uri.

- Pentru creditele de consum și ipotecare, gradul de indatorare este stabilit, de marți, 1 ianuarie 2019, la cel mult 40% din venitul net pentru cele in lei și 20% pentru cele in valuta, atat pentru cele accesate de la banci, cat și pentru cele de la IFN-uri.Citește și: Victor Ponta lanseaza…

- Banci și Asigurari BNR: Creditul privat s-a majorat in primele zece luni cu 6,8%, dupa ascensiunea imprumuturilor in lei cu 13,6% Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 12:29 4 Creditarea privata pentru populatie si companii a crescut in primele zece luni cu 6,8% fata de perioada similara…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 300 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 75 de luni, la un randament mediu de 4,61% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a emisiunii de…

- Dupa operațiunea repo desfașurata la inceputul saptamanii trecute, cand Banca Naționala a Romaniei (BNR) a imprumutat bancile comerciale cu 16,6 miliarde lei, luni am asistat la o noua injecție de lichiditate in piața. Bancile comerciale au atras de la Banca Centrala peste 12,3 miliarde lei, la o dobanda…