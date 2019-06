Băncile și-au înăsprit condițiile de creditare: sondaj BNR post-OUG 114 Primul trimestru al anului 2019 a fost marcat de o inasprire semnificativa a standardelor de creditare atat pentru imprumuturile destinate achizitiei de locuinte si terenuri, cat si pentru creditele de consum acordate populatiei, reiese dintr-un sondaj realizat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) privind creditarea companiilor nefinanciare si a populatiei. BNR precizeaza ca sondajul este efectuat trimestrial de institutie in lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie. Acesta are la baza un chestionar (publicat in cadrul analizei din mai 2008) care este transmis primelor 10 banci alese… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

