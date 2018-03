Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, exista o mare nevoie de a construi locuinte, in contextul in care volumul livrarilor de anul trecut a fost sub cel din 2016, iar constructiile de locuinte nu au crescut in ritm cu cererea, considera coordonatorul departamentului de analize imobiliare al Imobiliare.ro, Dorel Nita, potrivit…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- O mașina a derapat și a lovit doi pietoni pe șoseaua Colentina. Automobilul s-a oprit apoi in gardul care separa linia de tramvai de carosabil. Circulația tramvaielor este oprita in zona, pe un sens.

- Vești bune vin pentru zalauani, din zona ieșita de mulți ani din atenția autoritaților -zona Astralis, acolo unde, dincolo de aspectul urbanistic dezolant al zonei, imobilele se descompun incet, in capul trecatorilor. Pe langa Piața Astralis, acolo unde lucrarile continua in ritm susținut, un alt imobil…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, spune ca CCR nu mai vrea sa fie implicata in Mecanismul de Copperare si Verificare si ca va discuta cu comisia MCV doar despre activitatea Curtii, nu si a altor institutii, cum sunt Parlamentul, instantele de judecata, Parchetul deoarece Curtea nu…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) din punct de vedere al educatiei financiare, potrivit unui studiu realizat acum doi ani de Banca Mondiala. Mai multi economisti au atras atentia ca este nevoie de un proiect la nivel national pentru a rezolva aceasta problema.Teodorovici…

- Guvernanta corporativa este pusa in pericol in Parlament, iar daca unele dintre prevederi ar fi aprobate, listarile companiilor de stat vor fi blocate, se arata intr-o prezentare a Oanei Truta, vicepresedinte si analist de investitii la Franklin Templeton. "Momentan, guvernanta corporativa este pusa…

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, au decis marti Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere…

- Motiv in plus pentru politisti, salvatori si carabinieri, de a nu pleca din sistem. In cel mult doi ani, ei vor putea beneficia de locuinte de serviciu, datorita unui parteneriat public-privat, incheiat de Ministerul de Interne.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane "pe aceleasi coordonate" in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este "suveran ca institutie legiuitoare". "Cine are urechi de auzit…

- O zona a orașului Petrila ar putea fi transformata intr-o plantație de aluni și capșuni. Autoritațile locale au in vedere accesarea de fonduri europene pentru realizarea unei plantații pomicole de alun și a unui spațiu pentru cultivarea capșunilor. Inițiativa le aparține celor de la Edil Sal Prest,…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Sambata, o avalanșa produsa in Cheile Tișiței din Muncii Vrancei a blocat 29 de persoane in zona comunei Tulnici. Pompierii intervin pentru cautarea unei femei de 36 de ani care a fost data disparuta, dupa alunecarea masiva de zapada.

- Parlamentul grec a aprobat, joi, un proiect de lege care va permite producerea de marijuana in scopuri medicale. "Suntem in discutii pentru a licentia o singura unitate care sa includa productia, procesarea precum si fabricarea de produse finite din canabis. Despre asta este vorba", a spus…

- raficul rutier continua sa fie blocat de ninsorile abundente in judetul Ialomita pe DN 3A, pe tronsonul Drajna – Fetesti si DN 3B, pe tronsonul Fetesti – Chirana, dar si pe 6 drumuri judetene. Autostrada Soarelui este inchisa in totalitate de luni seara, de la ora 20.00.

- Prima Casa intra la apa. Bancile care au dat multe credite, penalizate Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunțat finalizarea distribuirii plafonului de garanții acordat programului Prima Casa in 2018. Cele doua miliarde de lei sunt imparțite la 15 banci, dupa noi reguli.…

- PNL si USR au contestat, vineri, la Curtea Constitutionala legea care ofera superimunitate judecatorilor CCR, initiatorii afirmand ca Parlamentul a incalcat principiul constitutional al infapuirii justitiei si ca judecatorii CCR ar fi perceputi drept "super-cetateni". „Partidul National…

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- Statul american Ohio se confrunta cu inundatii de proportii. In urma ploilor abundente din ultimele zile, apa a ajuns in zeci de case. De asemenea, din cauza puhoaielor, accesul pe mai multe drumuri importante a fost restrictionat.

- Deficientele privind personalul si echipamentele armatei Germaniei afecteaza grav disponibilitatea de lupta, potrivit unui raport prezentat marti in Bundestag, Parlamentul unicameral al Germaniei, relateaza site-ul BBC News.

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a participat astazi, 19 februarie, la lucrarile celei de-a XXI-a sesiuni ordinare a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), cu caracter jubiliar.Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul…

- Peste 2000 tineri instituționalizați parasesc anual casele de copii. Doar 3% reușesc! Peste 97% nu știu incotro sa se indrepte. 22% ajung in centrele de detenție din intreaga țara. Locuința sociala se dorește a fi un apartament de 2 camere care sa serveasca unui numar de 4 tineri ce au parasit casa…

- Choo Mi-Ae, liderul Partidului Democrat din Coreea de Sud, aflat la guvernare, a declarat duminica faptul ca relatiile inter-coreene s-ar putea imbunatati doar daca regimul nord-coreean va renunta la provocari si va arata disponibilitate pentru denuclearizare, relateaza site-ul agentiei Yonhap, scrie…

- Birourile permanente reunite au adoptat Hotararea privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta ale Camerei Deputaților și Senat pentru verificarea activitații Directorului Serviciului de Paza și Protecție , domnul Pahonțu Lucian- Silvian și a modului in care este posibil sa fi implicat instituția…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a adoptat, luni, o hotarare privind aprobarea raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, cu 205 voturi "pentru", 94 "impotriva" si 24 de abtineri.Dupa aprobare, hotararea urmeaza sa fie trimisa,…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie…

- SUPLIMENTARE…Din 2002, cand programul “Laptele si Cornul” a fost implementat in scolile vasluiene, au fost incercari de a modifica continutul programului, cu o reusita mai mica sau mai mare. Acestea fiind spuse, in luna august a anului trecut a fost prezentat un proiect de lege care urmarea sa adauge…

- Aproximativ 1.000 de autovehicule au ramas blocate in zapada in urma ninsorilor abundente din centrul Japoniei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca au fost trimisi militari pentru a ajuta la deblocarea traficului rutier, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Atacul puterii la SPP arata ca Liviu Dragnea vrea sa acapareze serviciile. Așa susține într-un editorial jurnalistul Deutsche Welle Petre Iancu. Acesta este de parere ca Parlamentul se pregatește și el sa instituie statul totalitar.

- Consiliul Județean Cluj a încheiat anul 2017 cu un bilanț extrem de pozitiv în ceea ce privește câștigarea de noi proiecte cu finanțare europeana nerambursabila, contractele semnate anul trecut determinând atragerea a nu mai puțin de 492.430.000 lei. ”Atragerea…

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- "Procurorii ancheteaza circumstantele incidentului. In baza concluziilor anchetei, Parchetul va decide cum sa actioneze in acest caz", a anuntat procuuratura din districtul Petrodvoret, din Sankt Peterrsburg. Potrivit presei din Rusia, reptila de doi metri a fost gasita, joi, la subsolul unei locuinte…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se împrumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, când a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a…

- Pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfasurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii de iarna, precizeaza Consiliul Judetean Cluj.

- Imbunatațirea condițiilor meteorologice in mai multe zone din județele Tulcea și Constanța a permis redeschiderea circulației pe mai multe drumuri care au fost inchise ieri din cauza ninsorilor, vantului puternic și vizibilitații reduse. La aceasta ora au fost deschise, cu ...

- Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic...

- Totul a pornit de la acuzațiile lui Dumitru Pelican la adresa fostului premier Mihai Tudose, referitoare la blocarea mai multor posturi in instituțiile de stat. "Domnul Tudose a blocat bunul mers de funcționare a instituțiilor statului. Au fost blocate posturile unice. Pentru prima oara din…

- Aproximativ 37,7 milioane lei, fara TVA, (circa 8,3 milioane euro) a pus la bataie Primaria Bistrita pentru atribuirea contractelor de izolare termica a peste 2.100 de apartamente din municipiu, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Evident acestea sunt impartite pe loturi, astfel ca numarul contractelor…

- Patru tineri cu varstele cuprinse intre 19 și 14 ani au fost reținuți, deoarece sunt banuiți pentru furturi a șase locuințe și 11 garaje, prejudiciul cauzat proprietarilor este in valoare de 80 000 de lei.

- Bancile comerciale nu vor da niciodata deponentilor din 'prajitura dobanzilor', mai ales acum ca au asteptari inflationiste, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). "Investitorii isi doresc mai mult…

- Urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Asta avertizeaza analiștii financiari, care susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre o zona de risc. Banii câștigați în plus anul trecut de bugetari…

- ”Prima casa”, pe ordinea de zi la Guvern. Bancile, incurajate sa vina cu produse proprii Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, potrivit unor surse guvernamentale, aprobarea programului ”Prima casa” pentru anul 2018, care va avea un buget de doua miliarde de lei, cu 25% mai mic decat…

- Noua adulti si un copil au ramas fara locuinte in urma unui incendiu devastator ce a avut loc in aceasta seara la Curtea de Arges. Cele 10 persoane, membre a 6 familii, locuiau intr-o baraca de 120 de metri patrati.

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a lui Iulian Boghean, director in cadrul SC FC Ceahlaul SA Piatra…