- Bancile din zona euro care opereaza in Marea Britanie trebuie sa fie pregatite pentru Brexit pana in luna martie, deoarece orice temeri legate de supervizare trebuie rezolvate in urmatoarele saptamani, a afirmat Andrea Enria, presedintele noii agentii de supervizare bancara (SSM) din cadrul Bancii Centrale…

- Bancile franceze sunt pregatite sa faca fata tuturor scenariilor legate de Brexit, pentru a asigura continuitatea serviciilor pentru clienti, a anuntat grupul de lobby financiar FBF, dupa ce Parlamentul de la Londra a respins marti acordul de retragere negociat de Guvernul britanic cu Uniunea Europeana,…

- Londra va pierde active de pana la 800 de miliarde de euro in favoarea Frankfurtului, din cauza Brexit-ului, pana in martie, in conditiile in care bancile isi transfera afacerile in alte centre financiare, potrivit grupului german de lobby Frankfurt Main Finance (FMF). Datele sunt calculate…

- Datele sunt calculate pe baza informatiilor ca 30 de institutii financuare au cerut aprobarea Bancii Centrale Europene (BCE) sa isi mute sediile centrale la Frankfurt. Acest numar va fi si mai mare pana in martie, iar cresterea va continua dupa Brexit, potrivit FMF.Cele 800 de miliarde…

- Spania va merge pe promisiunea de a vota acordul provizoriu dintre Marea Britanie și UE privind retragerea Regatului Unit din bloc la viitoarea reuniune a liderilor UE27, daca interesele Madridului sunt luate in considerare in document, a declarat vineri premierul spaniol Pedro Sanchez.

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au cazut de acord asupra unui text care stabileste cadrul cooperarii dintre cele doua parti, dupa Brexit, desi cearta cu Spania privind Gibraltarul inca trebuie solutionata inainte ca liderii UE sa se intalneasca, duminica, pentru a aproba pactul.