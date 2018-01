Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele sondajului arata ca 46% dintre cetațeni sunt de parere ca monarhia a fost un lucru ”pozitiv” pentru Romania. 30% considera ca a reprezentat ceva ”negativ”. In ceea ce privește un referendum pentru reintroducerea monarhiei, 37% susțin aceasta posibilitate, 46% considera…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Ritmul de crestere al economiei romanesti ar putea scadea pana la 3,5% in acest an, si pana la 2% in 2019, potrivit estimarii analistilor de la capital Economics, una dintre cele mai severe de pana acum. "Economia Romaniei a inregistrat cea mai rapida crestere din regiune (Europa Centrala…

- "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc urmatorul lucru: «cum putem provoca durere in Marea Britanie?». Sa provocam daune economice, sa distrugem infrastructura, sa provocam actiuni soldate cu mii si mii de morti, sa cream haos total in tara", a declarat Gavin…

- Cresterea Produsului Intern Brut al Marii Britanii in trimestrul patru din 2017 a depasit previziunile economistilor, continuand sa sfideze asteptarile privind incetinirea expansiunii in urma votului privind iesirea tarii din UE (Brexit), transmit Bloomberg si Reuters. Cresterea de 0,5% in…

- Relatia speciala a Marii Britanii cu Statele Unite este la fel de stransa ca intotdeauna, a declarat premierul britanic Theresa May, adaugand ca va avea o intrevedere cu presedintele american Donald Trump in cursul Forumului Economic Mondial de la Davos, potrivit agentiei de stiri Reuters. …

- Banca Centrala Europeana va finaliza in primul trimestru noile sale reguli destinate solutionarii problemei creditelor neperformante insa ar putea amana punerea lor in aplicare, a declarat miercuri Daniele Nouy, responsabila cu supervizarea bancara in cadrul BCE, transmite Reuters.

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat,…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand cea avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agenţiei,…

- PIB-ul Germaniei a inregistrat in 2017 cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani. Expansiunea țarii considerate motorul economiei europene, a fost de 2,2% in anul care tocmai a trecut, arata o estimare preliminara publicata de Oficiul federal de Statistica, transmit DPA, Bloomberg si Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbata ca este dispus în mod „absolut” sa discute la telefon cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un si spera la un rezultat pozitiv din discutiile Nordului cu Coreea de Sud, scrie Reuters. Totusi, el a subliniat ca acest…

- Anuntul presedintelui francez Emmanuel Macron privind elaborarea unei legi impotriva asa-numitelor 'fake news' (stiri false) a fost intampinat cu reactii critice din partea unor politicieni si internauti, care vad in masurile propuse o incercare de ingradire a libertatii de exprimare, se arata intr-un…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…

- Profitul total al bancilor din Moldova continua sa creasca, dar numai cinci dintre cele 11 banci au inregistrat o creștere a profitului fața de anul precedent. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), profitul net total al bancilor din Moldova, in ianuarie-noiembrie 2017, s-a ridicat la 1…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul La Vanguardia…

- Lucrurile nu sunt atat de roz in Romania, in ciuda creșterii economice a țarii, potrivit agenției Bloomberg. Celebra publicatie economica si platforma de analize a anunțat ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza…

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a imbunatatit, joi, estimarile privind cresterea economica inregistrata de zona euro incepand din 2017 si pana in 2019, dar a avertizat ca pana in 2020 rata inflatiei va fi inferioara obiectivului tinta, informeaza AFP si Reuters.

- Numarul angajatilor din Marea Britanie a scazut cu 56.000 in perioada august-octombrie 2017, cel mai semnificativ declin din ultimii doi ani si jumatate, peste estimarile analistilor, un semn al incetinirii pietei fortei de munca, desi somajul se afla la cel mai scazut nivel din 1975, transmit BBC,…

- Marea Britanie intenționeaza sa evite introducerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda și provincia britanica Irlanda de Nord dupa ce va parasi Uniunea Europeana, indiferent de rezultatul negocierilor cu blocul comunitar, a declarat luni ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, potrivit…

- "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", noteaza Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au infruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 in capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat Liviu Dragnea si alte aliatilor sai,…

- Tatal actritei americane Meghan Markle spune ca spera sa isi poata conduce fiica la altar, la nunta acesteia cu printul Harry al Marii Britanii, care va avea loc anul viitor, potrivit Reuters.

- „Declara razboi unui miliard și jumatate de musulmani”, spun criticii masurii ce urma sa fie anunțata, aseara, de Donald Trump. Recunoașterea capitalei statului israelian drept Ierusalim și mutarea ambasadei SUA au starnit ingrijorarea palestinienilor, a Papei, a Marii Britanii, a Rusiei și a Chinei.

- Anuntul oficial al Casei Regale din Romania privind moartea Regelui Mihai I a facut inconjurul lumii. Cele mai importante televiziuni, dar si site-uri de stiri au relatat diverse aspecte din viata Majestatii Sale Defuncte. De exemplu, cei de la Reuters au subliniat faptul ca Regele nu a mai fost vazut…

- Coalitia internationala condusa de SUA care lupta impotriva Statului Islamic estimeaza ca in Irak si Siria au ramas mai putin de 3.000 de membri ai gruparii militante extremiste sunnite, a anuntat luni purtatorul de cuvant al coalitiei, colonelul Ryan Dillon, relateaza Reuters.Autoproclamatul…

- Fostul rege Mihai de Romania, unul dintre ultimii supravietuitori in randul sefilor de stat al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a murit marti la varsta de 96 de ani in Elvetia, unde isi avea resedinta, scriu principalele agentii de presa, AFP, AP, Reuters, materiale preluate de presa din intreaga…

- Marile banci centrale trebuie sa se asigure ca eforturile lor de a majora gradual ratele dobanzilor se dovedesc suficient de eficiente pentru a atenua piețele financiare care deja se confrunta cu turbulențe, se arata in cel mai recent raport al Bancii pentru Reglemente Internaționale (BIS), transmit…

- Progresele solide in creditare si declinul creditelor neperformante au imbunatatit perspectivele pentru bancile care opereaza in Europa Centrala, Europa de Est si Europa de Sud-Est (CESEE) si au sporit asteptarile privind o expansiune selectiva, se arata intr-un raport publicat miercuri de Initiativa…

- Anunțul privind nunta regala de la Londra a facut inconjurul lumii in doar cateva ore, iar lumea e super entuziasmata sa afle ca Prințul Harry se va casatori cu actrița Meghan Markle. La cateva ore dupa ce Casa Regala a Marii Britanii afacut anunțul, cei doi au aparut in primul interviu impreuna pe…

- Așteptarea a luat sfarșit! Astazi, un comunicat oficial venit din partea familiei regale britanice anunța logodna dintre actrița americana Meghan Markle și Prințul Harry al Marii Britanii. Imediat dupa acest anunț, parinții lui Meghan, respectiv Thomas Markle și Doria Ragland, au emis, la randul lor,…

- Bancile din Europa continentala și-au redus expunerile la Marea Britanie de la votul din 23 iunie 2016, in favoarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, și sunt ingrijorate in privința legalitații tranzacțiilor transfrontaliere dupa Brexit, se arata intr-un raport al Autoritații Bancare…

- Platile cu numerar domina inca achizitiile de produse de larg consum realizate in zona euro, chiar daca multe economii occidentale se indreapta rapid spre platile electronice, arata un sondaj publicat vineri de Banca Centrala Europeana, transmite Reuters. Aceste cifre arata ca zona euro este…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a emis un document de opinie prin care propune o exceptie de la garantarea depozitelor bancare, inlocuind-o cu „scutiri discretionare”, si limitarea retragerilor de sume din depozitele pastrate in bancile confruntate cu falimentul. „Exceptia generala pentru…

- Sectorul bancar din Europa de Est cunoaște o perioada de ascensiune in condițiile in care cheltuielile de consum au explodat, iar dobanzile incep sa creasca, informeaza Bloomberg.Dupa ce au supraviețuit unui amestec toxic provocat de dobanzi apropiate de zero, restricții impuse de autoritațile…

- Rezolvarea problemei frontierei irlandeze dupa Brexit va fi posibila doar daca blocul comunitar va fi de acord sa discute despre un nou acord comercial, considera guvernul de la Londra, transmite Bloomberg, conform news.ro.Secretarul pentru Brexit, David Davis, a declarat ca nu va fi posibila…

- Condițiile meteorologice din Europa pot varia foarte mult de la o regiune la alta. Pe parcursul anului exista aproximativ 12 zile de zapada și in jur de 166 de zile de ploaie in Europa, fapt care ar putea transforma alegerea anvelopei potrivite intr-o sarcina dificila, in special in regiunile cu ierni…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu, informeaza Bloomberg, preluat de Agerpres.ro. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg,…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice citate…

- Banca Centrala Europeana si-a intensificat solicitarile pentru un instrument care ar da autoritatilor puterea de a opri retragerea depozitelor in situatia in care o banca este in pericol de prabusire, informeaza Bloomberg.

- Guvernul britanic a facut un nou anunț privind situația cetațenilor europeni care se afla in Regat. Astfel, Londra a anunțat ca cei mai mulți dintre ei vor avea dreptul sa ramana in țara, dupa finalizarea Brexitului, in martie 2019, insa trebuie sa obțina statutul de rezident, relateaza Reuters. Cetațenii…