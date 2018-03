Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania sunt bine capitalizate iar rata creditelor neperformante (NPL) a scazut la 6,4% din totalul imprumuturilor in decembrie 2017, aproape de media UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul Monetar International (FMI) la sfarsitul consultarilor cu Romania in baza Articolului…

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana - 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul existentei unui nivel scazut de informare si constientizare…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi o intrevedere cu presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, aflat in vizita oficiala in Romania, cei doi discutand pe larg despre subiectul interconectarilor in domeniul transporturilor si in sectorul energiei. Potrivit unui comunicat al…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an in Romania, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi, H&M, Zara, C&A si Pepco fiind principalii actori intr-o piata evaluata la aproape 5 miliarde de euro, potrivit unui studio KeysFin. Potrivit datelor KeysFin, comertul de profil din Romania…

- Oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie e in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania, potrivit unui comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, transmis…

- ”Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) vor fi investite în constructia sectiunii de autostrada dintre localitatile Sebes si Turda, în apropierea municipiului Cluj-Napoca, în Transilvania, de-a lungul uneia din axele principale ale retelelor…

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Imediat dupa 1990, in condițiile unei proaspat liberalizate economii și a unei monede naționale care se deprecia de la o zi la alta, din nevoia de stabilitate s-a introdus evaluarea imobilelor in valuta. La inceput au fost marca germana și dolarul american, astazi prețurile sunt stabilite in moneda…

- Ahmed Othman, despre care se spune ca este fiul unui diplomat libian care și-ar fi incheiat misiunea in Romania, i-a taiat gatul iubitei sale Raluca Patulea și l-a injunghiat mortal pe Dumitru Vasile, un barbat care i-a ieșit in cale pe scarile unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Un dublu asasinat…

- Pe fondul temperaturilor foarte scazute din aceste zile, se inregistreaza o producție de energie electrica record ce se apropie de 11.000 MW și un consum de energie pe masura, de peste 9.500 MW putere orara. In aceasta dimineața, ora 9.39, producția de energie electrica a Romaniei era de…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- Cea mai mare banca din Romania taie prezența umana din interacțiunea cu clientul și aduce in locul acestuia mașinarii prin care clientul sa iși faca toate operațiunile de care are nevoie. In acest fel, spune Olimpia Frațica, șef Servicii Rețea Retail BCR, se eficientizeaza lucru cu clientul ți timpul…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact (IMP) a raportat pentru 2017 un profit de 55 mil. lei (11,8 mil. euro), in crestere cu 85,7% fata de anul anterior, in timp ce veniturile operationale totale s-au situat la valoarea de 120,4 mil. lei, in scadere cu 24% fata de nivelul raportat in 2016. “Rezultatul…

- 21 de experți din 7 țari europene descopera pe parcursul a șapte zile cum pot face strategii eficiente de talent management pentru organizațiile lor și ce metode de educație non-formala pot folosi pentru a oferi oportunitați de dezvoltare profesionala ONG-urilor din care provin. Atelierul din București,…

- Primaria Municipiului Bucuesti (PMB) organizeaza, luni, o sedinta de dezbatere publica, in care se vor discuta mai multe proiecte de hotarare referitoare la aprobarea regulamentelor unor servicii publice, printre care cel al managementului traficului.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finele anului trecut, in decembrie, ROBOR la trei…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca o va invita pe Olguta Vasilescu, saptamana viitoare, la Comisia economica din Senat pentru a justifica masurile adoptate. „O voi invita pe ministru Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat…

- Managerul celei mai mare companii metalurgice din Romania atrage atentia asupra faptului ca o companie privata nu functioneaza ca o institutie a statului si ca salariile nu se pot majora peste noapte, pe baza unor noi taxe. Cat despre solutii, acesta crede ca viitorul inseamna digitalizare. „Avem doua…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Perioada de amortizare din chirie a unei investitii imobiliare este in prezent de 15 ani, cifra care indica o rentabilitate ridicata a acestor plasamente, arata un studiu al companiei de brokeraj bancar Kiwi Finance. „Numarul de locuinte din Romania raportat la o mie de locuitori este…

- La finalul primelor trei trimestre de anul trecut, CEZ Romania, unul dintre cei mai mari furnizori de energie de pe plan local, activ cu precadere in zona Olteniei, pierduse peste 12.000 de clienti casnici fata de numarul cu care incheiase anul 2016.

- O importanta lege a intrat in vigoare sambata, 27 ianuarie, dar, cum aceasta este zi nelucratoare, prevederile actului normativ respectiv vor fi aplicate incepand de luni, 29 ianuarie.Legea are la baza o directiva europeana. Astfel, toate bancile din Romania sunt obligate sa le acorde aceste…

- Romania va continua sa aloce 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pentru sectorul apararii si va consolida parteneriatele strategice, in special cu Statele Unite ale Americii, se arata in Programul de guvernare pentru perioada 2018-2020 propus de PSD - ALDE. Potrivit documentului, Armata Romaniei trebuie…

- Simona Halep nu era creditata cu prima sansa la castigarea trofeului de la Australian Open pana joi, insa situatia s-a schimbat dupa ce eleva lui Darren Cahill a reusit o calificare superba in finala. Angelique Kerber era cotata drept favorita sa ridice trofeul de la Australian…

- Volumul investitiilor imobiliare care au fost realizate in Romania in anul 2017 este estimat la aproximativ 1 miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), iar tranzactia prin care Elbit Imaging a vandut complexul hotelier Radisson din Bucuresti,…

- Praf in ochii agricultorilor. Finanțare de 12 milioane de euro pentru produse noi Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta…

- GapMinder, fond de investitii de capital de risc care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, isi anunta intrarea pe piata locala, cu un buget initial de 26 milioane de euro. Fondul va investi in urmatorii ani in firme aflate in faza de seed sume de pana la 1 milion de euro si, potential, inca 3…

- „Nu ma asteptam ca domnul Busoi sa dea ordin consilierilor sa nu voteze, ca altfel ii da afara din partid. Fac apel la liderul PNL Ludovic Orban sa ia masuri cu privire la Crisian Busoi, pentru ca el se face vinovat de respingerea acestui proiect", a declarat Gabriela Firea duminica, la Romania TV.…

- Pe locul al treilea se afla un alt jucator roman, Victor Bogdan, coechipier cu Radu Petrescu in naționala U18 a Romaniei care a ocupat locul 8 la Mondiale și locul 9 la Europene in 2017. In circuitul național Sport Arena Streetball, Radu Petrescu, jucator la Știința București, a bifat trei turnee…

- Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat cateva zeci de milioane de euro, cu o propaganda constanta privind reducerea birocrației, Romania se afla, in continuare, in topul țarilor cu cele mai stufoase proceduri. Instituțiile statului le cer contribuabililor…

- Fondul de investitii Reconstruction Capital II, controlat de omul de afaceri Ion Florescu, a anuntat ca vrea sa isi majoreze participatia in Policolor la 55,36% pentru a avea control asupra procesului de exit din acest activ si intentioneaza sa investeasca doar in imobiliare din Romania.

- Salariul mediu se apropie de 2.500 de lei net, dupa o crestere de 13% in ultimul an. Angajatii din IT au 6.200 lei/net pe luna, iar cele mai mici salarii sunt in HoReCa, 1.400 lei/net pe luna, scrie Ziarul Financiar.

- Scena tehnologiei financiare (fintech) din Romania este inca in faza incipienta, dar are premise bune de dezvoltare, in principal datorita generatiei tinere care este familiarizata si deschisa spre fintech, fiind doar o chestiune de timp inainte ca ea sa devina o norma, se arata intr-o analiza a Saxo…

- Tehnologia din industria financiara – fintech – produce o revoluție incontestabila și vine cu provocari reale, dar și cu mari oportunitați pentru cei care o îmbrațișeaza. Proliferarea noilor tehnologii - atât în ​​domeniul hardware, cât și în dezvoltarea…

- „Manipulare a la Dragnea”, este reacția fostului ministru al Sanatații Vlad Voiculescu la adresa liderului PSD. Astazi, Liviu Dragnea a susținut ca medicii nu mai parasesc țara ca urmare a creșterilor de salarii decise de actuala guvernare.

- Colonada statiunii Buzias, ridicata pentru imparateasa Sissi in 1875, a devenit o emblema a statiunii, dar a intrat intr-o stare de degradare accentuata in perioada de dupa Decembrie ’89.

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- In ianuarie, in medie, temperatura va fi mai ridicata in partea de sud, sud-est, local in vestul tarii, in timp ce in rest se asteapta in medie temperaturi normale, potrivit meteorologului Romania TV, Gabriela Bancila. Din punct de vedere al precipitatiilor, acestea vor fi excedentare in mare…

- Implicarea Transgazului in Republica Moldova, intr-o tara vorbitoare de limba romana, este cea mai buna ocazie pentru Romania de a castiga experienta, incredere si competenta prin extinderea dincolo de granite a unor servicii atat de esentiale, precum cele de transport si furnizare de energie.

- Tranzactia, care ar urma sa se incheie in prima jumatate a lui 2018, a fost aprobata de consiliul director al Piraeus Bank, de Fondul de stabilitate financiara al Greciei (HFSF) si depinde de abtinere aprobarii autoritatilor din Romania. "Vanzarea operatiunilor noastre bancare din Romania reprezinta…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat achiziția a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intenția de a dezvolta parcul pana la 500.000 mp in urmatorii doi ani.