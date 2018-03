Bancile comerciale considera cadrul legislativ incert din sectorul financiar-bancar induce un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat (sondaj BNR)

Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul bancar din Romania vede un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat in ceea ce priveste cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, cu implicatii asupra solvabilitatii, in acest an, reiese dintr-un document publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- National Bank of Greece (NBG) anunta investitorii ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a respins solicitarea OTP Bank de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca, subsidiara sa din Romania,...

- Fondul Monetar International (FMI) a recomandat luni evitarea initiativelor legislative care vizeaza plafonarea dobanzilor la credite si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate de terte parti, potrivit documentului publicat vineri, la sfarsitul consultarilor cu…

- Finantarea startup-urilor incepe sa atraga atentia bancilor, care, in trecut, au fost reticente in a acorda credite unor firme aflate la inceput de drum. De ce au neglijat bancile acest segment de piata si ce le-a facut sa ia in calcul si acest business? Posibile explicatii a oferit Vladimir Kalinov,…

- Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR sustine ca accesul la un credit nu poate reprezenta un drept al consumatorului si nici o obligatie pentru creditor, ci este un serviciu comercial, pe baza cererii si ofertei. ”In contextul initiativelor legislative in domeniul protectiei consumatorului…

- Aproape jumatate dintre directorii generali din Romania sunt increzatori in mersul economiei globale, 38% dintre ei sunt foarte increzatori in perspectivele de dezvoltare ale companiilor lor, insa infrastructura deficitara este mentionata ca principala amenintare la dezvoltarea afacerilor.

- Sistemul medical din Romania nu functioneaza deoarece la varf exista doua mari probleme: lipsa fondurilor sau o impartire a acestora foarte defectuoasa, considera Luca Militello, directorul general al Spitalului Monza. Acesta a declarat, in cadrul conferintei HealthCare Trends, organizata de wall-street.ro,…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018.Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (NATO -n.red.)…

- Puterea și Opoziția au ințeles diferit mesajul lui Timmermans. Prim-vicepreședintele Comisiei Europene s-a intalnit, joi, la Parlament cu reprezentanții comisiei speciale pentru legile justiției. La final, senatoarea PNL Alina Gorghiu a afirmat ca oficialul european le-a recomandat celor din Legislativ…

- Rezultatele de la testarile PISA plaseaza elevii din Romania pe locul 27 din 72 de tari in privinta capacitatii de intelegere a unui text citit, cu mult sub media celorlalte tari din UE. Aceeasi situatie este valabila si pentru Matematica, iar dascalii explica de ce. Decalajul se mentine si in privinta…

- Au fost 73 voturi "pentru", 18 voturi "impotriva" si 13 abtineri. Senatorii USR au anuntat ulterior ca s-au abtinut la vot. "Vreau sa stiti ca 14 tari din eu au dobanzile la creditele ipotecare plafonate. Dobanda medie in Romania este de 6,10. Italia are 1,91, Spania 1,84, grecia 3,35 la jumatate fata…

- Asa cum era de asteptat, propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, a declansat o serie de proteste. Se aduna semnaturi de sustinere si se pregatesc actiuni de proteste in toata tara. Nemultumirile fata de legea salarizarii au trecut in plan secund. Daca PSD are…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- Zilele trecute, Holzindustrie Schweighofer a refuzat un astfel de transport dupa ce sistemul Timflow a emis o alerta privind livrare acestuia. Locul de origine declarat in documentele insotitoare nu coincidea cu datele inregistrate in sistemul Timflow si prin urmare livrarea a fost respinsa, iar…

- Sistemul bancar din Romania a incheiat anul 2017 cu un profit net de 5,4 miliarde de lei, in crestere cu peste 30% fata de anul anterior, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In acelasi timp, activele sistemului au atins un nivel record, de 427,4 miliarde de lei la finalul…

- CryptoCoin Pro este a doua platforma de tranzactionare criptomonede pe piata din Romania care nu mai poate opera conturi in bancile romanesti dupa ce Banca Nationala a transmis pozitia oficiala a institutiei fata de monedele virtuale in urma cu doua saptamani, catalogandu-le drept „ active speculative,…

- Niciodata lista problemelor nerezolvate nu a fost atat de lunga si diversa. Aproape toata lumea simte ca situatia a scapat de sub control si ca tot ce se face nu sunt decat improvizatii. Cum isi poate imagina cineva ca un om cu sabia lui Damocles deasupra capului poate judeca limpede si poate da sfaturi…

- Datoria publica externa a Romaniei a crescut cu peste 1,2 miliarde euro și a ajuns in prezent la 33,53 miliarde de euro, potrivit ultimelor date facute publice de Banca Naționala a Romaniei (BNR). Potrivit datelor facute publice marți de BNR , la finalul anului 2016, datoria publica externa a Romaniei…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis astazi ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit unui…

- Cu o singura soluție software, compania de servicii medicale private își gestioneaza mai ușor și mai rapid bugetele și rapoartele financiare. Este vorba despre sistemul CPM de la Senior Software, implementat de Rețeaua de sanatate Regina Maria, soluție care integreaza funcționalitați de bugetare,…

- Șefa DNA, Codruta Kovesi, a explicat ca, desi abordarea infractiunilor porneste de la prevenire la combatere, procurorii au schimbat ordinea in anchetele privind abuzul in serviciu pentru ca s-a constatat ca in frauda achizitiilor publice sau in fenomenul abuzului in serviciu exista tipologii repetitive.…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- Presedintele Casei Nationale de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, isi incheie, miercuri, mandatul si a prezentat un bilant in care vorbeste despre proiectul de Contract-Cadru pentru 2018 care ”va imbunatati semnificativ accesul asiguratilor la servicii si investigatii medicale si va reduce birocratia…

- Recent, a facut valva o stire cu privire la faptul ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar fi dispus blocarea conturilor celor care tranzactioneaza moneda virtuala Bitcoin, ceea ce s-a dovedit a nu fi tocmai corect. E drept ca, la fel ca alte banci centrale din Europa, nici Banca Nationala de la noi…

- Participarile la targurile de turism sunt printre singurele masuri de impact in dezvoltarea incomingului, insa un demers de promovare sustinut facut de autoritatea de stat ar putea atrage o crestere interesanta a investitorilor care sa parieze pe destinatia Romania. "Din pacate, la targuri…

- În cadrul proiectului, consorțiul internațional dezvolta un sistem inteligent de recunoaștere automata a biletelor, care permite accesul rapid al calatorilor în mijloacele de transport, reducând astfel cozile de la intrare, inclusiv la orele de vârf Transformarea…

- Maria Buza, declarație emoționanta dupa moartea surorii ei. Actrița a avut puterea sa dezvaluie lucruri mai puțin știute din viața familiei sale, in ziua in care cea pe care a iubit-o foarte mult, ar fi implinit 64 de ani. Maria Buza a vorbit la Antena Stars despre un subiect sensibil. Moartea surorii…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, 3,7984 lei/dolar, 3,9727 lei/franc elvetian. Este cel mai scazut nivel inregistrat de leu in fata monedei europene si pentru prima data cand cursul anuntat de BNR depaseste 4,66 lei. Bancile comerciale au anuntat…

- BMW a lansat campania de promovare X2 Holo Experience. Prin intermediul ochelarilor de realitate augmentata, clienții pot interacționa cu holograma noului X2. Sistemul dezvoltat in colaborare cu Microsoft poate fi testat și in Romania.

- Expertul economic Veaceslav Ionita sustine ca intrarea Bancii Transilvania (BT) in sistemul bancar din Moldova este un semnal pentru alti investitori, mai ales din Romania. Potrivit lui, sistemul bancar de la Chisinau are „nevoie de un campion al schimbarii”, dupa criza din 2014.

- Cu IT-iști care se numara printre cei mai buni din lume, cu un sistem informatic care a costat cateva zeci de milioane de euro, cu o propaganda constanta privind reducerea birocrației, Romania se afla, in continuare, in topul țarilor cu cele mai stufoase proceduri. Instituțiile statului le cer contribuabililor…

- In cel mult trei luni ar trebui sa apara nou alege a mineritului, noua lege a redevențelor și noua lege a apelor minerale, care sa asigure protejarea intereselor romanești in cel mai profitabil, dar și sensibil domeniu al economiei. Daca acest lucru nu se va intampla, Coaliția Naționala pentru Modernizarea…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a reluat atacurile la adresa adversarilor sai. Intr-o postare pe reteua de socializare Facebook, Udrea ii numeste pe acestia “lichele” si ameninta ca va demasca toate conturile false de pe care este atacata. “Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele…

- „Coldea și cațiva ai lui, ramași inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul morții cum a plecat Mazare din țara și a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici: 1) Daca ce se intampla in Romania și in special in justiție este corect și conform…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata, la Antena 3, daca va avea o intrevedere cu guvernatorul BNR, Mugur…

- Doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, la final de 2017, scorul celor satisfacuti de modul in care politicienii isi fac treaba in ceea ce priveste managementul societatii inspre tintele si angajamentele luate in campanii electorale fiind la un minim istoric, arata un sondaj IRES.…

- Medicul Mihai Lucan s-a prezentat, vineri dimineata, la Sectia 17 Politie in cadrul masurii controlului judiciar dispuse de instanta, acesta declarand, la iesire, ca Romania este o tara careia nu ii plac miturile, referindu-se la persoana sa.

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe…

- Euro creste la 4,65 blei lei, fata de 4,64 lei, cursul BNR anuntat vineri si atinge cea mai ridicata valoare din luna decembrie. Moneda europeana a atins maximul istoric atins in fata leului pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Precedentul record a fost atins pe 13 noiembrie la cursul BNR: 4,6495 lei/euro.…

- Aproape doua treimi dintre romani cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita la noi in tara. Sunt datele care reies dintr-un sondaj realizat de IRES (Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie). O alta concluzie a studiului este ca aproape jumatate dintre romani se asteapta ca anul viitor sa…